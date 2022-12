Rita Bernardini del Partito Radicale ha elaborato i dati tenendo anche presenti i posti non disponibili carcere per carcere. Ne esce fuori un quadro impietoso che qui di seguito pubblichiamo.

ABRUZZO ( 8 istituti): Nonostante la Regione abbia un sovraffollamento quasi pari alla media nazionale con il 128,84%, tre istituti su otto, lo superano abbondantemente: quello di Pescara ( 145%), quello di Teramo ( 170,33%) e quello di Chieti ( 177,22%) BASILICATA ( 3 istituti): Sovraffollamento regionale ben superiore alla media nazionale con il 143,16%. Il carcere di Melfi supera il 168%.

CALABRIA ( 12 istituti): Sovraffollamento inferiore alla media nazionale con il 109%, ma con tre istituti che la superano: Locri ( 138%), Castrovillari ( 140%) e Laureana di Borrello con il 177%)

CAMPANIA ( 15 istituti): Sebbene con il 126% il sovraffollamento sia al di sotto della media nazionale, si registrano 9 istituti che la superano: Vallo della Lucania ( 130%), Salerno ( 133%), Sant'Angelo dei Lombardi 138%, Arienzo 140%, Napoli Secondigliano ( 141%), Napoli Poggioreale 142%, Pozzuoli 142%, Benevento 155%

EMILIA ROMAGNA ( 10 istituti): con il 144% il sovraffollamento è ben al di sopra della media nazionale con 7 istituti che la superano. I picchi massimi si registrano a Ravenna ( 173%), Bologna ( 170%) e a Ferrara con il 152%.

FRIULI VENEZIA GIULIA ( 5 istituti): con il 148% il sovraffollamento è ben al di sopra della media nazionale. Tre istituti sono abbondantemente sopra la media nazionale: Pordenone 182%, Udine 168% e Tolmezzo 156%.

LAZIO ( 14 istituti): registra un sovraffollamento del 139%, con 7 istituti che superano questa media: Cassino 145%, Viterbo 147%, Rebibbia femminile 148%, Rebibbia N. C. 153%, Regina Coeli 172%, Civitavecchia N. C. 173%, Latina 184%

LIGURIA ( 6 istituti): sovraffollamento al 136% con 5 istituti che superano la media nazionale: Chiavari 157%, Genova Marassi 137%, Genova Pontedecimo 161%, Imperia 160% e La Spezia 148%.

LOMBARDIA ( 18 istituti): sovraffollamento elevato ( 148%) con ben 15 istituti che superano la media nazionale. I picchi di sovraffollamento si registra a Como 196%, Monza 192%, Varese 183%, Brescia Verziano 183%, Busto Arsizio 182%, Brescia Canton Monbello 171% e Bergamo 167%

MARCHE ( 6 istituti): con il 125% ha un sovraffollamento inferiore alla media nazionale. Solo Pesaro ha un sovraffollamento molto elevato con il 160%.

MOLISE ( 3 istituti): risulta essere la regione più sovraffollata d'Italia con il 182%. Larino con il 214% è il carcere più sovraffollato d'Italia; segue Campobasso con il 168%

PIEMONTE ( 13 istituti penitenziari): la regione, con il 123%, risulta essere al di sotto della media nazionale di sovraffollamento. 8 istituti però superano abbondantemente la media nazionale, con picchi superiori al 140% per le carceri di Asti 142%, Biella 144%, Vercelli 145% e Alessandria ( casa di Reclusione) 150%.

PUGLIA ( 11 istituti penitenziari): è la seconda regione più sovraffollata d'Italia con il 171%. 9 istituti superano di gran lunga la media nazionale con picchi superiori al 150% per gli istituti di San Severo 152%, Trani 155%, Brindisi 157%, Bari 167%, Foggia 172%, Lecce 186%, e Taranto 203%.

SARDEGNA ( 10 istituti penitenziari): è la seconda regione Italiana dopo il Trentino Alto Adige ad avere più posti che detenuti ( 96%). Nell'isola sono state infatti costruite molte carceri destinate ai detenuti per reati di criminalità mafiosa o terroristica provenienti dalla penisola. Tutti gli istituti sono ben al di sotto della media nazionale di sovraffollamento con carceri che ospitano molti meno detenuti della loro capacità ricettiva come Onani- Mamone che registra 175 detenuti a fronte di 386 posti disponibili o Arbus is Arenas che ne registra 100 a fronte di una disponibilità di 176 posti.

SICILIA ( 23 istituti penitenziari): è la regione che più si avvicina alla parità fra posti disponibili e detenuti presenti; il sovraffollamento è infatti del 106%. Sono 4 su 21 gli istituti che superano la media nazionale di sovraffollamento: Gela 131%, Piazza Armerina, 132%, Catania Bicocca 141% e Augusta 149%.

TOSCANA ( 16 istituti penitenziari): con il 133% registra un sovraffollamento di poco superiore alla media nazionale. I livelli più alti di sovraffollamento si verificano ad Arezzo 141%, Siena 146%, Pistoia 149%, Grosseto 167%, Firenze Sollicciano 170%, Pisa 174% e Lucca 182%

TRENTINO ALTO ADIGE ( 2 istituti penitenziari): è la prima regione italiana ad avere più posti che detenuti ( 88%) anche se il carcere di Bolzano registra un sovraffollamento del 125%. È il nuovo carcere di Trento ad ospitare molti meno detenuti di quelli disponibili: 336 detenuti presenti a fronte di 419 posti disponibili.

UMBRIA ( 4 istituti): ha un sovraffollamento ( 116%) inferiore alla media nazionale: solo il carcere di Perugia vi si avvicina con il 128,84%.

VALLE D'AOSTA ( 1 istituto): ha un solo carcere ( Brissogne) che con il 127% è di poco inferiore alla media nazionale.

VENETO ( 9 istituti penitenziari): con un sovraffollamento del 140%, registra 6 istituti ben oltre la media nazionale. Con un sovraffollamento superiore al 150% si registrano gli istituti di Vicenza 157%, Verona 162% e Venezia Santa Maria Maggiore 165%.