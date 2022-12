Abuso d’ufficio e legge Severino, i sindaci da Nordio: «Dialogo positivo»

«C’è disponibilità da parte del ministro a fare delle verifiche su questa questione della sospensione. Su questo è d’accordo anche la Severino». Lo ha detto il presidente dell’Anci, Antonio Decaro, dopo l’incontro con il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, con una delegazione di sindaci per discutere di abuso d’ufficio, riferendosi alla possibilità di intervenire anche sulla legge Severino.

«Il sindaco è l’unica figura istituzionale che viene sospesa per 18 mesi in caso di condanna in primo grado anche per abuso d’ufficio, che nel 97% dei casi non arriva a sentenza definitiva», ha ricordato Decaro. «L’incontro è andato bene c’è disponibilità da parte del ministro a rivedere alcune norme per evitare che i sindaci possano essere ritenuti responsabili di qualsiasi cosa accada all’interno del comune. Non crediamo che la responsabilità possa essere sempre del sindaco solo per il fatto che ha un ruolo, non esiste il reato di ruolo». ha aggiunto Antonio Decaro, lasciando il ministero della Giustizia.

«Il tema – ha spiegato – è circoscrivere le responsabilità penali e civili , non vogliamo l’immunità né l’impunità, non vogliamo un trattamento di favore, ma sapere quali sono le regole da rispettare in maniera rigorosa e le vogliamo rispettare». Quanto alla modalità di intervento «ci sono più norme che interessano la responsabilità di un sindaco, ci sarà un percorso nei prossimi giorni per analizzarle una per una e trovare soluzioni».