Riecco Nicola Gratteri: «Datemi il Dap, ma voglio pieni poteri»

Dal ponte sullo Stretto – «che i calabresi non vogliono mentre i siciliani non ne hanno bisogno perché i turisti arrivano coi voli low cost» -, alla questione migranti. Insomma, Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica di Catanzaro e gran frequentatore di salotti televisivi dai quali lancia le sue nuove fatiche letterarie, non smette di stupire e ormai parla come un tuttologo qualsiasi. Non solo, sull’immigrazione e sullo scontro tra Roma e Parigi, veste i panni di ministro degli esteri e invita al silenzio Francia e Inghilterra che, dice, “non possono parlare per il loro passato coloniale”.

Poi il velato, ma neanche troppo, apprezzamento al governo Meloni – «l’unico che ha parlato di mafia” – e l’ammiccamento per la poltrona di capo del Dap, che vale più di 300mila euro l’anno: «Nessuno mi ha chiesto di fare il capo del DAP. Forse è un desiderio della polizia penitenziaria ma dipende da che libertà mi danno, devo avere mani libere». Il che ricorda il poco fortunato voglio pieni poteri di una Salvini convinto di vincere le elezioni, salvo poi scoprire di stare sotto il 10%. Insomma, il solito Gratteri, che tra un giudizio e l’altro, non dimentica di ricordare che lui è un «vero garantista» (sic!), che la separazione delle carriere sarebbe una iattura e che la riforma Cartabia andrebbe cancellata. Punto.