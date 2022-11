Bernardini De Pace scarica Totti: “Ci separiamo”

“Avevo stilato un accordo che non è stato accolto, anche perché non piaceva al mio cliente e così la separazione consensuale l’abbiamo consumata io e Totti”. A un giorno dall’udienza sull’ormai nota disputa dei Rolex sottratti e delle borsette scomparse l’avvocata matrimonialista Anna Maria Bernardini De Pace conferma al Corriere della Sera il “divorzio” con il suo cliente, Francesco Totti, annunciata per prima da Dagospia.

Sembra infatti che l’accordo imbastito dai legali dell’ex coppia non andasse a genio all’ex calciatore e al suo entourage. In particolare alla nuova compagna Noemi Bocca, che secondo Dagospia non avrebbe gradito la linea della legale. All’appuntamento dell’11 novembre davanti al giudice civile, Totti sarà quindi difeso dal suo storico legale Antonio Conte, mentre Ilary Blasi sarà assistita da Alessandro Simeone, ex collaboratore di Bernardini De Pace, che ha presentato le carte per separazione. “Il nostro accordo prevedeva solo che lo rappresentassi in sede stragiudiziale, quindi quando l’avvocato Alessandro Simeone ha presentato la richiesta di separazione il nostro rapporto è finito. Non mi occupo infatti anche delle cause che riguardano borse, scarpe, gioielli e orologi”, avrebbe spiegato l’avvocata. Che però si sfila senza rancore: “Auguro tutto il bene possibile a Francesco – spiega al Corriere della Sera -. A lui in tre mesi mi sono affezionata. È un uomo al quale è impossibile non volere bene”.

Saltato l’accordo, a marzo l’ex coppia si ritroverà quindi in tribunale. Senza Bernardini De Pace dalla parte del Pupone, a sciogliere tutti i nodi della separazione: dall’affidamento dei tre figli Cristian, Chanel e Isabel, all’assegno di mantenimento. Dalle quote societarie, alla divisione delle case e delle auto.

La separazione tra Ilary e Totti finisce sul New York Times

Ma la soap sentimentale del Pupone e della sua ormai ex moglie, dopo aver fatto parlare l’Italia e l’Europa, approda addirittura oltreoceano, finendo sul New York Times. Un articolo del celebre quotidiano newyorkese racconta nei dettagli la storia fin dagli esordi definendo l’epilogo come una «disordinata separazione coniugale che offusca una leggenda del calcio romano».

«C’era una volta Francesco Totti, il principe incoronato del calcio italiano, che festeggiava un gol strappandosi la maglia e svelando una maglietta con la scritta “Sei unica”, un proclama d’amore eterno per Ilary Blasi, showgirl che gli ha rubato il cuore. I due si sono sposati in diretta televisiva, hanno avuto tre figli e si sono trasferiti in una villa degna della famiglia reale. Ora, 20 anni dopo, lui dice che è stata la signora Blasi a rubare i suoi orologi Rolex», scrive il quotidiano nel pezzo a firma del cronista Jason Horowitz. Che parla anche della nuova fiamma dell’ex campione della “Magica”: «Questa settimana, il signor Totti ha cercato pubblicamente la casa con la sua ragazza, Noemi Bocchi, 34 anni, una “flower designer” chen on è del tutto diversa dall’aspetto della signora Blasi», si legge nel pezzo. Ripercorrendo i tratti salienti della storia d’amore più nota del Paese, il Ny Times cita il sito Dagospia, definendo la testata «il nome più affidabile del gossip italiano», ricordando che il sito di Roberto D’Agostino fu il primo a riferire che Totti aveva una nuova fidanzata, «sottolineando che la signora Bocchi era seduta un paio di file dietro di lui a una partita di calcio a dicembre».