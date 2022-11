No vax in corsia, l’opposizione fa le barricate e nel governo si apre una crepa

I no vax in corsia, cioè il reintegro in servizio dei medici non vaccinati, fanno ancora discutere.

Il provvedimento preso dal governo Meloni è stato da subito criticato dall’opposizione, che ora fa le barricate su questo e sulla norma anti rave.

DELLA VEDOVA CONTRO IL GOVERNO

«Dalla propaganda di lotta alla propaganda di governo», scrive il segretario di più Europa, Benedetto Della Vedova.

«Nel primo Consiglio dei ministri il governo introduce il primo nuovo reato».

Il riferimento è alla reclusione da tre a sei anni per chi partecipa ai rave. «Una misura – aggiunge Della Vedova – che però si estende praticamente a chiunque voglia manifestare».

Subito dopo l’affondo. «Poi paga ai No Vax la sua prima cambiale elettorale – spiega – con la fine dell’obbligo il messaggio chiaro e sbagliato è che il governo non insisterà più sulle vaccinazioni».

Il giudizio sull’avvio dell’esecutivo, insomma, è netto. «Con i primi provvedimenti Meloni manda un messaggio autoritario e uno populista e antiscientifico», conclude.

LA VISIONE DI DE LUCA

Il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, definisce la decisione «gravissima e irresponsabile».

De Luca parla di «un’offesa alla stragrande maggioranza dei medici responsabili, e un’offesa ai pazienti».

E poi attacca Meloni. «Altro che rifiuto di una gestione ideologica dell’emergenza», aggiunge.

«Questa è davvero una decisione tutta ideologica, totalmente irresponsabile, e degna della peggiore politica politicante».

Ma la scelta del governo non è stata condivisa dall’intera maggioranza. O quantomeno da alcuni suoi esponenti.

IL PARERE DI RONZULLI

Quello di un governo che strizza l’occhia ai No Vax è, secondo la forzista Licia Ronzulli, «il messaggio che potrebbe passare rivedendo di punto in bianco le norme».

L’esponente azzurra si augura «un processo graduale per il superamento delle misure anti Covid».

Su questo, dice «la delegazione di Forza Italia su questo non getterà la spugna».

Secondo Ronzulli «forse si sarebbe potuta attendere la scadenza naturale della misura, il 31 dicembre».

Per poi dare un giudizio tranchant sulla questione. «Chi è No-Vax e quindi va contro la medicina e la scienza non dovrebbe operare in campo sanitario», conclude.