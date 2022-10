Rodolfo Sabelli è il nuovo capo della procura dì Cagliari. A nominarlo è stato il plenum del Csm ieri pomeriggio. Sabelli – che in passato è stato presidente dell’Anm – fino ad oggi ha svolto funzioni di procuratore aggiunto a Roma. La sua nomina è passata a maggioranza in plenum con 11 voti favorevoli, contro le 8 preferenze che sono state espresse per l’altro candidato, Gilberto Ganassi, attualmente in servizio alla procura di Cagliari con funzioni di pm.