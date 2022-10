Capigruppo in Parlamento: ecco i nomi di Fratelli d’Italia, Terzo Polo e Pd

«Per dare ancora più forza ai nostri Gruppi, valorizzando le capacità e le risorse che abbiamo, la mia indicazione come nuovi capigruppo è per l’onorevole Alessandro Cattaneo alla Camera dei deputati e per la senatrice Licia Ronzulli al Senato». Lo scrive Silvio Berlusconi in una lettera ai deputati e ai senatori di Forza Italia.

Oggi alla Camera e al Senato i nuovi capigruppo delle forze politiche, entrate in Parlamento, dopo il voto del 25 settembre. I gruppi voteranno i loro presidenti, in vista delle consultazioni al Quirinale per la formazione del governo, consultazioni che potrebbero partire giovedì 20.In Fratelli d’Italia vengono date per scontate la conferma degli uscenti, Luca Ciriani al Senato e Francesco Lollobrigida alla Camera.

Per il Terzo polo la scelta è stata fatta già all’indomani del voto: Raffaella Paita guiderà i senatori di Iv-Azione e Matteo Richetti i deputati. Per il Pd, invece, le alchimie da combinare sono un po’ più complesse. Si parte dal ‘congelamento’ delle attuali cariche, quindi Debora Serracchiani alla Camera e Simona Malpezzi al Senato. La scelta sui capigruppo non è semplice perché, oltre che agli equilibri interni, è legata a quella dei nuovi vertici delle Camere.