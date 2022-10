Berlusconi sfida Meloni: «Oggi vedo Nordio, ma alla Giustizia c’è Casellati»

Giorgia Meloni «mi ha chiesto di incontrare Nordio. Lo stimo ma non credo che mi convincerà». Silvio Berlusconi non molla sul ministero della Giustizia, e prima di incontrare l’ex magistrato fa sapere che il nome di Forza Italia per Via Arenula è uno soltanto: Maria Elisabetta Casellati.

«Nordio lo incontro oggi, perché mi piace di incontrarlo e di parlarci», spiega l’ex premier lasciando la riunione del Gruppo di Forza Italia al Senato. Ma «sono già convinto della scelta della Casellati»,che stando ai rumors di ieri, sarebbe destinata alle Riforme. «Su questo c’è l’accordo – precisa però Berlusconi – Conosco le cose che ci sono da fare come riforma della giustizia».

Da parte sua Nordio assicura che «se Berlusconi vuole incontrarmi sarà un grande piacere e un onore». Il neo deputato di Fratelli d’Italia precisa di essere stato agli uffici del gruppo del partito alla Camera non per vedere Giorgia Meloni ma «per le pratiche amministrative di un neofita». E conferma così la disponibilità al colloquio prospettato oggi dal leader di Forza Italia.