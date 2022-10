Gli appunti del Cav su Meloni: «Supponente e arrogante». La Russa: «Dica che è un fake»

Meloni? «Supponente, prepotente, arrogante e offensiva». Il foglietto galeotto sul suo banco di senatore tradisce tutta l’irritazione di Silvio Berlusconi, nei confronti dell’alleata di Fratelli d’Italia.

Dagli appunti scritti a mano che spuntano dalla cartellina immortalata nella seduta inaugurale che ha portato all’elezione di Ignazio La Russa presidente, il giudizio verso la premier in pectore, come scrive Repubblica, è netto e senz’appello: «Giorgia è una che non ha disponibilità ai cambiamenti. È una con cui non si può andare d’accordo».

Il neo presidente del Senato è sicuro però che si tratti di «un fake». «Io credo che il presidente Berlusconi dovrebbe dichiarare quello di cui io sono quasi certo, che è un fake. Però deve dichiararlo lui, non posso dirlo io», spiega La Russa ai cronisti. A chi gli chiede se siano ripresi i contatti tra Fratelli d’Italia e Forza Italia, la seconda carica dello Stato risponde: «Non tocca a me farlo, quindi non lo so dire».