Milano, detenuta a 85 anni: il tribunale di Sorveglianza la scarcera

Verrà scarcerata in giornata l’anziana di 85 anni che da circa due settimane si trova nel carcere di San Vittore per scontare una condanna a otto mesi per occupazione abusiva di un alloggio. Lo ha disposto il tribunale di Sorveglianza di Milano con un provvedimento di sospensione di esecuzione della pena.

La donna, di origine bosniaca e non autosufficiente, era stata accompagnata in carcere sulla base di un ordine emesso dalla procura di Milano. Il caso era stato denunciato ieri dall’associazione Antigone e ha visto l’intervento anche del garante dei detenuti del Comune di Milano.