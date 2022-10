Tragedia del Mottarone, chiesto il proscioglimento del gip Banci Buonamici

La Procura Generale della Cassazione ha chiesto al Csm il «non luogo a procedere» nei confronti di Donatella Banci Buonamici accusata di violazioni disciplinari per essersi “autoassegnata” nel maggio del 2021 il procedimento sull’incidente del Mottarone. L’allora giudice per le indagini preliminari scarcerò due dei tre indagati e dispose i domiciliari per un terzo.

Una scelta che provocò molte polemiche e alla quale nei giorni successivi seguì la sostituzione della gip da parte del Presidente del Tribunale. Nel provvedimento, letto dall’AGI, si sottolinea che «non c’è stata alcuna concreta lesione del principio del giudice naturale né un grave danno all’immagine del corretto funzionamento dell’Ufficio».