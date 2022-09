Tonfo dem: al Nazareno è già processo a Enrico Letta

Alla fine Enrico Letta perde ognuna delle sue scommesse: il centrodestra a trazione meloniana sbaraglia ogni concorrenza, il Movimento 5 Stelle regge parecchio bene contro ogni previsione, e il Partito democratico non solo vede col binocolo la prima posizione ma si piazza persino ben al di sotto della soglia psicologica del 20 per cento. Mentre scriviamo, alla seconda proiezione, il partito di Letta viaggia tra il 18 e il 19 per cento (a seconda dei diversi istituti). Non molto distante, dunque, dal 18,7 di cinque anni fa, quando i dem a trazione renziana portarono a casa il risultato più magro della storia del Nazareno. E non si può escludere che il conteggio finale consegni un quadro persino peggiore del 2018. Come prevedibile, in un contesto multipolare, l’appello al voto utile non ha dato i suoi frutti. Gli elettori di centrosinistra si sono sparpagliati. In tanti, ad esempio, hanno preferito premiare il nuovo Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che bene ha occupato tutti gli spazi lasciati liberi dal Pd, fino a proporsi come unica alternativa di sinistra davanti agli italiani. E a suon di salario minimo, difesa del reddito di cittadinanza e contrarietà all’invio di armi all’Ucraina i pentastellati sono riusciti a salire sul terzo gradino del podio, con un risultato (tra il 16 e il 17 per cento) che certifica la buona salute della creatur contina. Certo, nulla a che vedere col quasi 33 per cento con cui nel 2018 travolsero il sistema partitico italiano, ma un indubbio successo se tarato sulle previsioni di sparizione seguite alla caduta del governo Draghi. L’avvocato di Volturara Appula è riuscito a sovvertire ogni pronostico e a mettere l’ex alleato di governo con le spalle al muro. Difficilmente, infatti, dopo questo risultato, Enrico Letta riuscirà a rimanere in sella al suo partito. Troppi gli errori da matita blu per superare indenne questa tornata elettorale: il rifiuto di mantenere in vita il fronte giallo-rosso, l’incapacità di tenere insieme Fratoianni e Calenda, la convinzione di convincere gli italiani sventolando semplicemente l’agenda Draghi e urlando al pericolo fascista. Il Pd è apparso così fiacco, sbiadito, senza una visione e appiattito sulla linea di governo. Non uno slancio, non un distinguo, non un’idea identitaria.