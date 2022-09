L’onda Meloni trascina il centrodestra al governo

Il centrodestra vince le elezioni politiche del 2022 e il dopo Draghi inizia col volto sorridente di Giorgia Meloni che ora punta dritto verso palazzo Chigi: è la prima volta per una donna e per un’esponente della “destra-destra”.E l’opa di Fratelli d’Italia sul centrodestra è accentuato dal crollo della Lega di Matteo Salvini che finisce sotto il 10% tallonato dal Berlusconi. A sinistra situazione ancora più movimentata, con un Pd ai minimi storici e un Movimento 5Stelle che invece torna miracolosamente in vita grazie alla cura Conte. Buona prova del Terzo polo che in alcune città del Nord arriva alla doppia cifra.