«La minaccia nucleare? Putin fa sul serio: è con le spalle al muro»

Con la “mobilitazione militare parziale”, annunciata oggi in televisione, Putin alza il livello dello scontro. La tensione aumenta non solo sul teatro di guerra, ma anche nella comunità internazionale. Le parole di Putin rimbombano a New York in occasione dei lavori dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Oltre a mobilitare circa 300mila riservisti, il presidente russo ha detto che «abbiamo molte armi per replicare al ricatto nucleare dell’Occidente».

E questa volta, secondo il professor Giorgio Cella, autore del libro “Storia e geopolitica della crisi ucraina” (Carocci), il «tintinnio nucleare di Putin non è da sottovalutare». «Dopo le controffensive ucraine, che hanno sorpreso di nuovo il mondo – dice al Dubbio Cella -, abbiamo assistito ad uno smascheramento delle reali ed effettive forze armate russe. Questo ha portato Putin in una situazione quasi con la schiena al muro. Il presidente russo è nell’angolo e la rabbia popolare sta crescendo. Lo dimostra il fluire enorme di russi. Chi può lascia il paese per raggiungere Istanbul, Tbilisi o Yerevan. Per quanto riguarda la mobilitazione militare evocata, è bene rilevare che si tratta di una cosa tutt’altro che facile da realizzare. La guerra non è molto sentita. Il training militare richiede mesi».

Quanto annunciato da Putin è sintomatico rispetto alla situazione di difficoltà in cui si trova la Russia. «Si sta andando comunque – aggiunge l’esperto di Russia e Ucraina – verso una situazione di estrema gravità alla quale si aggiunge il tintinnio dell’arma nucleare». Sul Dubbio di domani l’intervista integrale a Giorgio Cella.