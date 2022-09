Alluvione nelle Marche, sette morti e tre dispersi. Scuole chiuse nei comuni colpiti dal maltempo

Sette morti e tre dispersi è il bilancio di un’alluvione che si è abbattuta in tarda serata nelle Marche dove per le intense piogge è esondato il fiume Misa in provincia di Ancona. Secondo quanto fa sapere la Protezione civile al lavoro con vigili del fuoco, polizia e Carabinieri quattro vittime si registrano a Ostra, una a Bettolelle di Senigallia, una a Tre Castelli e una a Barbara, dove sono in corso anche le ricerche dei tre dispersi.

Le immagini mostrano auto che galleggiano e strade come fiumi. In particolare a Cantiano, dove l’acqua ha invaso diverse zone del Paese, si vedono persone immerse nell’acqua fino alla vita mentre cercano di mettersi in salvo. «Una bomba d’acqua si sta abbattendo su Cantiano. Diversi fiumi sono straripati. L’acqua ha invaso le vie centrali del Paese. Diverse zone sono già sommerse. La viabilità comunale è interrotta in diversi tratti. Chiusa la statale direzione Gubbio. Invitiamo la cittadinanza a mantenere la calma ed evitare situazioni di rischio». Così su Facebook Alessandro Piccini, sindaco di Cantiano, nel pesarese.

Le scuole di Barbara resteranno chiuse, spiega il sindaco Pasqualini, e «purtroppo anche la linea telefonica va e viene , ma se avrò altre info le comunicherò prontamente». «A Cantiano, Sassoferrato, Arcevia e Serra Sant’Abbondio la situazione è gravissima. L’esondazione del torrente Sanguerone nei pressi di Sassoferato sta generando effetti devastanti. Nell’entroterra di Pesaro-Urbino e Ancona i danni sono incalcolabili e ci si augura che non ci siano danni alle persone. Sono crollati alcuni ponti e distrutte alcune abitazioni e attività. Intere aree da ore senza corrente elettrica». Lo dichiara in una nota Marco Bentivogli, candidato per il centrosinistra nel collegio senatoriale Marche Nord (Ancona, Pesaro-Urbino).