Procura generale di Ancona, le chat con Palamara inguaiano Lucia Musti

Tutto da rifare per la procura generale di Ancona, che il plenum del Csm avrebbe dovuto deliberare oggi. La pratica infatti è tornata in quinta Commissione su richiesta del consigliere togato Nino Di Matteo per l’esame e la valutazione dell’eventuale rilevanza nella procedura di nomina delle intercettazioni di uno dei tre candidati con l’ex consigliere Luca Palamara.

Si tratta di Lucia Musti, sostituto procuratore generale a Bologna, che in quinta commissione aveva ottenuto, con due voti, la maggioranza dei consensi. Un solo voto ciascuno invece in Commissione ai suoi concorrenti, il procuratore di Arezzo Roberto Rossi e il sostituto Pg della Cassazione Corrado Mistri.