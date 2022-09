Vola dalla finestra dopo perquisizione, la procura: “Non c’era alcun mandato”

Non c’era nessun mandato di perquisizione da parte della procura di Roma in relazione all’episodio avvenuto in un appartamento in zona Primavalle, periferia nord-ovest, dove un 36enne rom, Hasib Omerovic, è precipitato dalla finestra nel corso di una “visita” delle forze dell’ordine. È questo quanto emerso dalle prime verifiche delle forze dell’ordine, coordinate dai pm di piazzale Clodio.

Resta da chiarire, dunque, se quanto avvenuto sia stato frutto di una iniziativa coordinata da un funzionario oppure di una decisione presa dagli agenti di polizia senza consultare i dirigenti. Nell’ambito dell’inchiesta, aperta dalla procura per concorso intentato omicidio, sono stati già sentiti tutti i vicini della famiglia Omerovic. Un’indagine che la procura ha delegato alla Squadra Mobile di Roma e che sta svolgendo con la piena collaborazione della Polizia di Stato. Gli agenti coinvolti nella vicenda saranno sentiti dagli inquirenti per chiarire la dinamica dei fatti.

«Mi auguro che venga fatta chiarezza a 360gradi senza fare sconti a nessuno. Terrò gli occhi aperti su questa vicenda e attendiamo le risposte a tutti gli interrogativi ancora aperti», commenta Ilaria Cucchi interpellata dall’Adnkronos. «Non mi stancherò mai di denunciare tutte le storie dove c’è una violazione dei diritti umani», sottolinea Ilaria Cucchi, ora candidata al Senato con l’alleanza Sinistra Italiana- Verdi, che ha condotto una lunga battaglia per dare giustizia a suo fratello Stefano. «Su questo caso attendiamo risposte».