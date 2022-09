Oh my Godard! Il cinema fino all’ultimo respiro…

Ma quale datato: Jean Luc Godard e il suo cinema venivano direttamente dal futuro, riparliamone fra qualche secolo e vediamo chi avrà avuto ragione! Noi non abbiamo fatto molto per meritarcelo il grande regista franco-svizzero, scomparso ieri a quasi 92 anni tramite suicidio volontario. Non perché fosse malato ma perché si sentiva semplicemente «sfinito».Lui che ci aveva indicato una strada diversa, sgrammaticata e luminosa, che ci aveva insegnato a trasgredire la norma estetica, a non fidarci mai della tecnica e del professionismo, della “bravura”, che aveva fatto del cinema un campo di battaglia e un contro-potere in senso lato, una spina nel fianco della politica, delle accademie, delle industrie e soprattutto del linguaggio che ha destrutturato e fatto a pezzi in ogni modo possibile. Ma noi contemporanei (boomer, millenial, generazioni x e y poco importa) siamo andati dalla parte opposta, abbiamo smesso di sperimentare e di trasgredire, siamo diventati polli da batteria dell’intrattenimento, decadenti divoratori di storie seriali, sudditi volontari delle piattaforme streaming, spiaggiati come balene nell’opulenza capricciosa dell’on demand, nella morbosa routine con cui ci affezioniamo a personaggi fittizi che trasformiamo in altrettanti amici immaginari per colmare la solitudine.Ci siamo abituati ai cerchi che si chiudono, alle domande con una sola risposta, alla risoluzione meccanica di ogni conflitto, alla chiosa morale e alla spiegazione pedante o alla risata facile, noi, cosa abbiamo a che fare con l’opera aperta di Godard, con la sua sensibilità e la sua intelligenza?Noi che il nostro terrore più grande si chiama spoiler, questo mostro feroce e ghignante alla Lovecraft che incombe minaccioso e allo stesso tempo ridicolo in ogni conversazione. Insomma, per noi zombie da divano Godard è stato davvero un marziano incompreso. Anche quando lo abbiamo incensato, fin dal lontanissimo 1960 anno in cui nelle sale parigine esce A bout de souffle; il film una rivelazione assoluta, qualcosa di mai visto prima su uno schermo, girato con mezzi di fortuna e con un budget risibile, la cinepresa spesso nascosta tra la folla, diventa immediatamente il manifesto della Nouvelle vague anche se Les 400 coups di Truffaut era uscito un anno prima. Ma se Truffaut è stato un grande narratore, un regista di storie e di attori, un talentuoso “riformista” come Chabrol, Godard era il profeta della rivoluzione applicata al cinema, un predicatore di cultura protestante e di idee socialiste che ha intrecciato il sacro e il profano, Karl Marx e i Rolling Stones, la vergine Maria e l’invasione sovietica di Praga, il Vietnam e William Shakespeare. Sono oltre cento i film che ha realizzato in quasi sessant’anni di carriera tra lungometraggi, “corti”, interviste e documentari Carmelo Bene riteneva il cinema una forma d’arte «ripugnante e necrofila», con due eccezioni, Buster Keaton e Godard(Godard ha nascosto la cinepresa tra la folla per le scene in esterno)