Il confronto tra i leader a Cernobbio. Calenda: «Non c’è un pericolo fascismo, ma un rischio anarchia»

Il palco del Forum Ambrosetti a Cernobbio come una Tribuna politica: sarà un mezzogiorno di fuoco per i sei leader dei principali schieramenti politici chiamati per la prima volta a confrontarsi tutti insieme in questa campagna elettorale. A intervenire al workshop sul Lago di Como che riunisce il gotha della finanza e della politica, sono Carlo Calenda, Giuseppe Conte (in videocollegamento), Enrico Letta, Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani. La formula è quella del giro di tavolo, con due ore di dibattito moderato dal direttore del Corriere della sera, Luciano Fontana.

Calenda: «Non c’è un pericolo fascismo, ma un rischio anarchia»

«Io non penso che ci sia un pericolo fascismo in Italia, c’è un pericolo anarchia, cioè non si riesce a fare niente. Dobbiamo allora riprendere quello che Draghi stava facendo: mettere assieme gli italiani non dividere tra buoni e cattivi». L’ha detto il leader di Azione Carlo Calenda intervenendo nel dibattito tra i leader politici in programma al Forum Ambrosetti in corso a Cernobbio. «Per questo come facevano gli antichi romani proporremo di mettere nei ministeri solo persone che hanno già esperienze gestionali significative nel pubblico o nel privato – ha aggiunto – non è una rivoluzione, non è onesti contro disonesti, fascisti contro comunisti ma è fare dell’Italia un Paese serio che fa cose serie, non sommergendolo di bonus».

«Mentre noi siamo qui a giocare a racchettoni in campagna elettorale Draghi è alla guida dell’Italia e gli chiediamo di fare questo e quello. Fossi in Draghi sarei già su una navetta per Marte ma che sia lui o no il prossimo premier non si può perdere il suo metodo che è semplicemente il fatto che ha detto dei sì e dei no e ha detto cosa andava fatto, ed è caduto per questo».

Letta: «È in gioco il nostro futuro»

«Il Pd ha governato e anche è stato costretto a governare. Se non ci fosse stato durante la pandemia le cose sarebbero andate molto peggio per l’Italia. È come la ’safety car’ della nostra democrazia: quando c’è un incidente, c’è il caos arriviamo a rimettere a sposto tutto». Così il segretario del Partito Democratico Enrico Letta parlando dal palco del Forum Ambrosetti. «Ma il Pd al quale io credo si presenta con idee: se vince governiamo, se perdiamo saranno altri a governare – ha poi aggiunto – non dico: qualsiasi governo ci sarà andrà benissimo. Perché se ci sarà un governo nella seria A europea con Francia, Germania, Spagna andrà bene, se si andrà volutamente con Ungheria e Polonia nella serie B penso sarà peggio per il nostro Paese».

«Con queste elezioni è in gioco il futuro dell’Italia dei prossimi 5 anni e forse anche oltre. Nessuno in questa stampa può dire che non c’era negli ultimi 15 anni con le legislature di centrodestra, poi di centrosinistra e poi con colori diversi tra di loro», ha detto il segretario dem. «Il voto conta, è in ballo il futuro di grande potenza industriale come l’Italia – ha poi aggiunto – veniamo da un periodo positivo grazie alle scelte di questi anni con prospettive di investimenti importanti, Pnrr e altro. Ci sono difficoltà ma anche tanti segnali di speranza dal mondo imprenditoriale che hanno bisogno di politica e di una pubblica amministrazione che dia risposte».