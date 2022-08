Londra, allarme rosso per i rincari energetici le bollette aumenteranno dell’ 80%

Le famiglie britanniche sono avvertite: le loro bollette energetiche saliranno alle stelle, letteralmente. I prezzi dell’energia aumenteranno dell’ 80% da ottobre.

«Risultato: nel bel mezzo di una crisi del costo della vita, l’aumento delle bollette di gas ed elettricità andrà a colpire i cittadini», ha annunciato Ofgem, l’autorità britannica di regolamentazione del settore, venerdì 26 settembre. Il tetto delle spese salirà da 1.971 sterline ( 2.332 euro) all’anno per famiglia media a 3.549 sterline ( 4.198 euro) da ottobre. I prezzi dell’energia sono così quasi triplicati in un anno per 24 milioni di famiglie – circa l’ 85% della popolazione – le cui bollette annue ammontavano in media a 1.277 sterline ( 1.509 euro) a ottobre 2021. I circa 4,5 milioni di clienti con contatori prepagati, la bolletta aumenterà in media di 59 sterline ( 70 euro).

E, guardando l’attuale andamento dei prezzi del gas, Ofgem avverte che ‘ i prezzi potrebbero peggiorare in modo significativo nel corso del 2023’. Invitando il governo a fornire aiuti ‘ urgenti’ nel mezzo di una crisi del costo della vita. “L’aumento riflette il continuo incremento dei prezzi globali del gas all’ingrosso, iniziato con i deconfinamenti dopo la pandemia di Covid- 19; questi prezzi sono stati spinti a livelli senza precedenti quando la Russia ha lentamente interrotto le sue forniture di gas all’Europa’, afferma Ofgem.

Poiché questa soglia è calcolata sulla base della media dei prezzi all’ingrosso del gas nei mesi precedenti, gli esperti prevedono che sarà aumentata a oltre 4.000 sterline a gennaio e fino a 6.000 sterline in primavera secondo le proiezioni più pessimiste, che dovrebbe alimentare l’inflazione già superiore al 10% all’anno nel Regno Unito.

‘ Riconosciamo l’enorme impatto che questo aumento del limite di prezzo avrà sulle famiglie in tutta la Gran Bretagna e le decisioni difficili che i consumatori dovranno prendere’, ha affermato Jonathan Brearley, CEO di Ofgem.