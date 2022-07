Riforma civile, via libera del cdm al decreto attuativo

Il Consiglio dei ministri ha approvato i decreti attuativi della riforma della giustizia civile, che ora dovranno ricevere l’ok delle commissioni Giustizia di Camera e Senato.

I numeri dicono che la parte attuativa della prima delle riforme Cartabia consta di 51 articoli che sviluppano qualcosa come 140 pagine, con una relazione tecnica di altre 200 pagine. Dimensioni che sembrerebbero scoraggiare un esame puntiglioso e ultra zelante delle due Camere. C’è però da dire che qui parliamo della pur attesissima, per il Pnrr, riforma del civile. Servirà ancora qualche giorno perché arrivi su tavolo di Palazzo Chigi anche il decreto legislativo che attua la riforma penale. Sul quale, come riferito ieri su queste pagine in un articolo di Valentina Stella, Lega e grillini già avanzano riserve. Ai limiti del veto, in particolare sulla materia carceraria.