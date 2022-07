Celebra la messa in mare, sacerdote indagato dalla procura di Crotone

Deve aver urtato più di qualche sensibilità la messa in mare celebrata domenica scorsa in località Alfieri, uno dei tratti più belli della costa crotonese, se la Procura della Repubblica di Crotone ha deciso di aprire un fascicolo ed avviato indagini ipotizzando il reato di ’offesa ad una confessione religiosà. A renderl,o noto è il procuratore capo di Crotone, Giuseppe Capoccia specificando che «in ordine alla presunta celebrazione religiosa svolta nel mare antistante la spiaggia cittadina e le cui immagini sono state diffuse dai social media» sono state avviate indagini affidate agli investigatori della Digos della Polizia di Stato. La «presunta celebrazione religiosa» è effettivamente avvenuta nella giornata di domenica scorsa, ad opera di don Mattia Bernasconi, vicario della pastorale per i giovani della parrocchia di San Luigi Gonzaga di Milano nella località Alfieri, a conclusione del campo della legalità organizzato come ogni anno dall’associazione Libera al quale partecipano numerosi giovani provenienti da ogni parte d’Italia. Originariamente si era pensato di celebrare la messa in una pineta della zona che però era già impegnata per un’altra iniziativa. Don Mattia ha quindi proposto di officiare il rito religioso in acqua, stante la soffocante calura. Una famiglia del posto ha prestato un materassino di gomma che è servito da improvvisato altare. Sulla vicenda è poi arrivata la posizione della Curia diocesana che ha sottolineato «tutta la bellezza e la serietà dell’esperienza vissuta da questi giovani» ma ha precisato che «la celebrazione eucaristica, e in generale la celebrazione dei sacramenti, possiede un suo linguaggio particolare che è giusto rispettare e valorizzare senza rinunciarvi con troppa superficialità».

Don Mattia Bernasconi, sacerdote della parrocchia di San Luigi Gonzaga di Milano, risulta iscritto nel registro degli indagati dalla Procura della Repubblica di Crotone che ha aperto, di propria iniziativa, un fascicolo sulla messa celebrata domenica scorsa in mezzo al mare in località Alfieri su un materassino gonfiabile usato come altare. Al rito religioso, celebrato in costume da bagno, hano assistito tanti ragazzi che avevano partecipato al campo di volontariato di Libera sulla legalità. Durante la messa don Mattia ha anche evidenziato la lezione imparata in Calabria sulla lotta alla criminalità chiedendo ai ragazzi della sua parrocchia ed ai bagnanti presenti che hanno assistito alla insolita funzione, di mostrare l’impegno a favore della legalità. E mentre la curia di Crotone ha ripreso il parroco chiedendo maggiore attenzione anche alla forma delle celebrazioni, alla Procura della Repubblica di Crotone la vicenda non è piaciuta ed il procuratore Giuseppe Capoccia ha deciso di aprire un fascicolo di reato ritenendo che dall’esame degli articoli e delle foto apparsi soprattutto sui social emergerebbe un comportamento che arreca offesa alla religione cattolica.

«Carissimo Arcivescovo Mario, carissimi vicari episcopali, carissimi confratelli, carissimi fratelli e sorelle nella Fede, vi scrivo poche ma sentite righe per chiedere scusa per la celebrazione di domenica 24 mattina nelle acque del mare di Capo Colonna». Lo scrive in una lettera don Mattia Bernasconi, sacerdote della parrocchia di San Luigi Gonzaga di Milano, indagato dalla procura di Crotone per «offesa a una confessione religiosa» dopo la messa celebrata domenica scorsa in mezzo al mare in località Alfieri-Scifo (Kr). Nella lettera, pubblicata sul sito della parrocchia, don Mattia racconta: «Mi trovavo lì con un gruppo di ragazzi dell’oratorio con i quali abbiamo condiviso una bellissima esperienza di lavoro presso i beni confiscati alla mafia e gestiti da Libera. Domenica, ultimo giorno di campo, avevamo in programma di celebrare la Messa e poi di vivere una giornata di mare prima del rientro a Milano. Quando siamo arrivati presso la pineta dove era prevista la celebrazione, nei pressi della spiaggia, non ci è stato possibile entrare per via di una manifestazione organizzata da un’altra associazione che aveva riservato l’intera area alle proprie attività». «Gli organizzatori del campo ci hanno quindi portati in un’altra spiaggia, dove però non erano presenti zone d’ombra e la sabbia era già rovente. Abbiamo cercato altre zone idonee alla celebrazione, ma non avendone trovate mi è sembrato significativo, nel contesto del campo appena vissuto, celebrare in acqua, immersi nella ’terrà che ci ha accolto per lavorare e riflettere nei giorni che avevamo appena trascorsi. Quando una famiglia che si trovava nei paraggi ci ha sentiti ci ha offerto il suo materassino come altare e io ho deciso di accettare», Prosegue il sacerdote spiegando che «non era assolutamente mia intenzione banalizzare l’Eucarestia – sottolinea don Mattia – né utilizzarla per altri messaggi di qualunque tipo, si trattava semplicemente della Messa a conclusione di una settimana di lavoro con i ragazzi che hanno partecipato al Campo e il contesto del gruppo (ragazzi che per una settimana hanno celebrato e lavorato con me) mi è sembrato sufficientemente preparato per custodire la sacralità del Sacramento anche nella semplicità e nella povertà dei mezzi. Ma i simboli sono forti, è vero, e parlano, a volte anche in maniera diversa da come vorremmo. È stato ingenuo da parte mia non dare loro il giusto peso». «Vi assicuro – aggiunge – che non sono mancate l’attenzione e la custodia alla Parola e all’Eucarestia, ma fuori contesto la forma è più eloquente della sostanza e un momento di preghiera vissuto con intensità e significato dai ragazzi lì presenti ha urtato la Fede di molti: ne sono profondamente amareggiato». Leggendo il bellissimo comunicato della Diocesi di Crotone e Santa Severina, rilanciato anche dalla nostra (Riscoprire la bellezza dei simboli liturgici) – prosegue la lettera -, riconosco di aver mancato nell’attenzione necessaria alla valorizzazione di un Mistero così grande e così indegnamente affidato alle nostre umili mani. Ho sempre vissuto la celebrazione eucaristica con profonda consapevolezza dell’immenso Mistero di amore che esso cela e veicola e in otto anni di ordinazione quella è stata la prima volta che non ho indossato almeno camice e stola. Ma mi rendo conto che anche solo una volta è di troppo. Chiedo umilmente scusa dal profondo del cuore anche per la confusione generata dalla diffusione mediatica della notizia e delle immagini: non era assolutamente mia intenzione che avesse tale risalto, tanto che per la celebrazione avevamo scelto un luogo inizialmente isolato e lontano dagli ombrelloni (anche se poi qualche persona, avendoci visti da lontano, si è aggiunta alla celebrazione). Nella Messa che lunedì pomeriggio ho celebrato in chiesa in parrocchia a San Luigi – conclude don Mattia – ho chiesto perdono al Signore per la mia superficialità che ha fatto soffrire tanti. Spero che possiate comprendere le mie buone intenzioni, macchiate da troppa ingenuità, e accettare la mia sincera richiesta di perdono«.