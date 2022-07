Renzi va giù duro: «Alle prossime elezioni area Draghi contro area Putin»

«Si sono cappottati in un parcheggio, questo è successo ieri. Il primo degli irresponsabili si chiama Giuseppe Conte che non potendo arrivare al 2023 ha preferito aprire la crisi per salvare le poltrone di qualcuno dei suoi. Il centrodestra ha fatto una scelta secondo me sbagliata ma nella logica del calcio di rigore hanno fatto il loro. La battaglia per portare Draghi al posto di Conte è forse la cosa migliore che ho fatto nella mia carriera. Alle prossime elezioni saranno tra chi ha voluto Draghi e chi lo ha buttato giù, sarà area Draghi contro area Putin». Così Matteo Renzi intervistato da Bruno Vespa a Manduria, in Puglia, ieri sera.

«Se fossi segretario del Pd adesso tenterei la carta area Draghi. Forza Italia ieri è sparita, non puoi dire che sei moderato e mandare a casa Draghi per andare con Salvini e Meloni. Sono andati via Gelmini, Carfagna e pure Brunetta, faranno la lista con Salvini e saranno divorati dalla Lega. Il Pd voleva convincere i Cinquestelle a votare per fare il Conte ter con Draghi. Hanno cercato di esagerare, volevano buttare fuori la Lega per fare la riedizione del governo giallorosso: la colpa politica è di Conte, il colpo finale di Salvini ma ci sono una serie di imperizi, tranne noi che abbiamo sempre tenuto la barra dritta a sostengo di Draghi», ha detto.

«Sono il solo che potrà rivendicare di aver portato Draghi al governo, la prima ipotesi alle prossime elezioni è lo schieramento più ampio di centro sinistra se si vuole vincere contro la destra. Oppure il Pd decide di fare la corsa in solitaria e noi abbiamo lo spazio al centro che può andare a doppia cifra come fu la Margherita del 2001, lì la somma diede di più dell’operazione algebrica. E sennò andremo da soli: abbiamo già pronti 200 candidati e il simbolo e siamo convinti di poter prendere più del 5 per cento. Diremo: col 2 per cento abbiamo mandato a casa Conte, dateci il doppio e vedrete», ha detto Renzi.