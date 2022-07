Caro Bakayoko, perdonali perché non sanno quello che fanno… (VIDEO)

Virale sul web da questa mattina un video nel quale Tiemoué Bakayoko è involontario protagonista di una disavventura. Il centrocampista del Milan è stato fermato dalla Polizia nel centro di Milano. Bakayoko, con tanto di pistola puntata contro, è stato fatto scendere dalla vettura ed è stato perquisito. A un certo punto un agente lo ha riconosciuto e ha avvisato i colleghi intenti nelle perquisizioni, che – al quanto sbigottiti – si sono immediatamente fermati.

Visto il clamore suscitato dal video, le forze dell’ordine chiariscono che il controllo nei confronti di Bakayoko è «occorso in un contesto operativo che giustificava l’adozione delle più elevate misure di sicurezza, anche in funzione di autotutela» e che «si è svolto con modalità assolutamente coerenti rispetto al tipo di allarme in atto». Identificato il calciatore rossonero e chiarita la sua estraneità ai fatti per cui si procedeva al controllo, il servizio è ripreso regolarmente, senza alcun tipo di rilievo da parte di Bakayoko. C’è da chiedersi sulla base di quali elementi sia stato fermato Bakayoko, in quanto ritenuto evidentemente un “soggetto pericoloso” da perquisire in pieno centro a Milano.