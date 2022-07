Siccità, il governo vara lo stato d’emergenza in 5 regioni

È durato una manciata di minuti il Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi. La riunione ha dato via libera allo stato di emergenza per 5 Regioni alle prese con l’allarme siccità: Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia.

Per lo stato di emergenza alle 5 Regioni che ne hanno fatto richiesta, approvato dal Cdm, «ci sono, mi pare, 35 milioni». Il decreto siccità invece è ancora «da implementare», al momento, in sostanza, ci sono solo i soldi già previsti nel Pnrr. Lo spiega la ministra degli Affari regionali, Maria Stella Gelmini, lasciando Palazzo Chigi dopo il Consiglio dei ministri.

In giornata si è fatto sentire anche il leader di Italia viva, Matteo Renzi. «Ci sono, anzi c’erano, 8 miliardi e 400 milioni di euro da spendere in questo settore – ha scritto nella consueta news – Ma il Governo gialloverde come prima cosa ha cancellato la nostra unità di missione e il progetto che avevo voluto e affidato a Renzo Piano: se solo ci fosse un po’ di memoria in questo Paese, solo un po’».