La Nato: «Pronti a difendere il Baltico dalla minaccia della Russia»

La Nato deve concordare una revisione dei suoi piani di battaglia per offrire una migliore protezione al fianco orientale dell’alleanza e proteggere i Paesi baltici dalla minaccia russa. È quanto dichiarato da Jens Stoltenberg, segretario generale della Nato, in un’intervista al «Financial Times». Il nuovo progetto militare, da concordare in un vertice annuale dei leader dell’Alleanza atlantica che si terrà mercoledì e giovedì a Madrid, rafforzerà drasticamente le sue difese orientali, spostando l’attenzione dal principio di deterrenza rispetto a qualsiasi invasione a una piena difesa territorio alleato.

«Non condividiamo mai i dettagli dei piani operativi», ha affermato Stoltenberg. «Ma posso assicurarvi che per decenni siamo stati in grado di proteggere i paesi confinanti con la Russia, adeguando la nostra presenza alla luce della valutazione della minaccia. L’abbiamo già fatto e lo faremo di nuovo», ha aggiunto il segretario generale. L’Alleanza «dovrebbe rafforzare in modo significativo» le sue difese nell’Europa orientale, ha affermato, promettendo che la Russia non sarebbe stata in grado di catturare la capitale estone Tallinn «così come non è stata in grado di impadronirsi della città di Kirkenes nel nord della Norvegia o di Berlino Ovest durante la Guerra fredda».

Il nuovo «concetto strategico», che sarà approvato al vertice di Madrid, definirà i suoi obiettivi e approcci per il prossimo decennio e concorderà un piano ampiamente ampliato per difendere i suoi alleati più orientali in risposta all’invasione del presidente russo Vladimir Putin dell’Ucraina.

Ciò includerà nuove strutture in cui gli alleati occidentali della Nato, come Stati Uniti, Regno Unito e Francia, impegneranno le loro truppe, navi e aerei da guerra a essere pronti a dispiegarsi in territori specifici sul fianco orientale dell’alleanza, con tempi di risposta graduali a partire dall’apertura ore di qualsiasi attacco. Il nuovo approccio, che riporta in auge alcuni elementi costitutivi della pianificazione della Nato per una potenziale invasione sovietica in epoca di Guerra fredda, consentirebbe ai comandanti militari dell’alleanza di sapere in anticipo, in qualsiasi momento, esattamente quali forze sono in attesa e quanto velocemente potrebbero essere impiegate sul campo. La Russia sarebbe stata designata come «la minaccia più diretta e immediata alla nostra sicurezza», ha affermato Stoltenberg