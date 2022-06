Draghi al Senato: “Continueremo a sostenere Kiev, lo ha chiesto il Parlamento”

«L’Italia continuerà a lavorare con l’Ue e il G7 per sostenere l’Ucraina, ricercare la pace, superare questa crisi. Questo è il mandato ricevuto del Parlamento, da voi, e questa è la guida per la nostra azione». E’ Mario Draghi a parlare al Senato in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 giugno, mentre si cerca ancora la quadra sulla risoluzione che sarà votata subito dopo.

«A Kiev ho ribadito che l’Italia vuole l’ucraina in Europa e vuole lo status di paese candidato. Siamo stati tra i primi a sostenere questa posizione con chiarezza in Ue e in Occidente e per la prima volta l’ho fatto proprio in questo Parlamento, continueremo a farlo anche la Consiglio Ue», spiega il premier. Per l’Ucraina va fatto uno «sforzo collettivo – prosegue – e coinvolgere organi internazionali e banche. Bisogna costruire e ridare una casa a chi l’ha persa, riportare i bambini a scuola e aiutare la ripresa della vita economica e sociale. Oggi spetta a tutti noi di permettere all’Ucraina di rinascere».

«Il conflitto in atto rischia di creare crisi umanitaria di dimensioni straordinarie, la fornitura di grano è a rischio, nei porti sono bloccati cereali che rischiano di marcire, e la devastazione della guerra peggiorerà la situazione», spiega ancora Draghi. La strategia dell’Italia si muove su due fronti, quello del sostegno all’Ucraina e delle sanzioni contro la Russia. «Mosca deve accettare di fermare le ostilità e sedersi al tavolo dei negoziati. Durante lamia visita in Ucraina ho visto da vicino le devastazioni ma anche la determinazione degli ucraini a difendere il loro Paese. Siamo andati a Kiev per testimoniare di persona che i nostri Paesi sono determinati ad aiutarla Kiev nella difesa della democrazia e della libertà. La pace deve rispettare i diritti degli ucraini e la loro volontà». «Le sanzioni» alla Russia «funzionano. Il tempo sta rivelando che queste misure sono sempre più efficaci», dice il premier, «ma i canali diplomatici rimangono aperti» per una pace «nei termini che sosterrà l’Ucraina», osserva il premier.