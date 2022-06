Mario è morto: prima persona in Italia ad ottenere il suicidio medicalmente assistito

È morto questa mattina alle 11.05 Federico Carboni, 44enne di Senigallia, fino a ora conosciuto come «Mario». È il primo italiano ad aver chiesto e ottenuto l’accesso al suicidio medicalmente assistito, reso legale dalla sentenza della Corte costituzionale 242/2019 sul caso Cappato-Antoniani. La vera identità di «Mario» viene rivelata dopo la sua morte, come da lui deciso. Federico è morto nella sua abitazione dopo essersi auto somministrato il farmaco letale attraverso un macchinario apposito, costato circa 5.000 euro, interamente a suo carico, e per il quale l’Associazione Luca Coscioni aveva lanciato una raccolta fondi. Lo rende noto l’Associazione stessa.

A “Mario” consegnati kit e farmaco

Kit e farmaco necessari per il suicidio assistito sono stati consegnati a “Mario” (nome di fantasia) 44enne marchigiano, tetraplegico dopo un incidente stradale, il primo che ha scelto legalmente il suicidio medicalmente assistito in Italia. In assenza di una legge – evidenzia l’Associazione – lo Stato italiano «non si è fatto carico dei costi dell’assistenza al suicidio assistito e dell’erogazione del farmaco, nonostante la tecnica sia consentita dalla Corte Costituzionale con la sentenza Cappato/Dj Fabo». «Grazie a tutti per avere coperto le spese del “mio” aggeggio, che poi lascerò a disposizione dell’Associazione Luca Coscioni per chi ne avrà bisogno dopo di me. Continuate a sostenere questa lotta per essere liberi di scegliere», ha affermato “Mario”. Il farmaco indicato dal Comitato etico della Asur Marche è il tiopentone sodico. La modalità di somministrazione è stata quella dell’autosomministrazione mediante infusione endovenosa.

Suicidio assistito, parla Micaela Vitri

«Nonostante avesse ottenuto il sì all’eutanasia dal Comitato etico, Fabio Ridolfi è morto ricorrendo alla sedazione profonda. Il suo caso, come quello nei mesi scorsi di Mario e di Antonio, dimostrano l’urgente necessità di arrivare a una legge nazionale chiara che faccia valere i diritti di chi soffre senza fraintendimenti, eliminando le pieghe presenti nella sentenza Cappato/Dj Fabo in cui, purtroppo, si insinua quella equivoca discrezionalità delle aziende sanitarie regionali che allunga i tempi e il dolore di chi vorrebbe porre fine alle proprie insopportabili sofferenze in maniera consapevole e dignitosa». Così Micaela Vitri, responsabile Ali Diritti Civili e consigliera regionale delle Marche.

«In questi tre casi, di Fabio Ridolfi, Mario e Antonio, costretti a ricorrere alla atroce pratica della sedazione profonda, la Regione Marche ha dimostrato chiaramente cosa va cambiato – dichiara Vitri – perché non è accettabile che gli ostacoli posti da una giunta regionale neghino, di fatto, diritti a persone gravemente malate e sofferenti, e che un’Azienda Sanitaria Regionale continui a violare sentenze emesse dai tribunali e a essere continuamente diffidata e denunciata da persone a cui il Comitato etico regionale ha già riconosciuto i 4 requisiti per accedere al suicidio assistito».