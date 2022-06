Referendum, il quorum è lontano: alle 12 affluenza al 5%

È di circa il 5% l’affluenza media alle urne per quanto riguarda i cinque quesiti referendari sulla giustizia. Nello specifico, secondo le prime rilevazioni del Viminale alle ore 12, su un campione di comuni di 3.538 su 7.903, per il quesito sull’Incandidabilità dopo la condanna hanno votato il 5,64% degli aventi diritto al voto, per la Limitazione delle misure cautelari il 5,60%, per la Separazione delle funzioni dei magistrati il 5,57%, per quello sui Membri laici dei consigli giudiziari il 5,60 e per le Elezioni dei componenti togati del CSM il 5,65%. Anche se si vota fino alle 23 il quorum, dunque, sembra essere lontano. L’affluenza parziale alle amministrative alle ore 12 invece si attesta al 17,62%, con lo scrutinio dei seggi effettuato in 529 Comuni su 818.

«I lupi travestiti da agnelli di Repubblica, frontiera mediatica della conservazione del regime antireferendario e antiriformatore, gongolano per la bassa affluenza e cominciano a godere preannunciando il flop così contribuendo al suo raggiungimento. Non hanno capito che la battaglia per la giustizia giusta, anche per loro, non finisce ma inizia alle 23», commentano Maurizio Turco e Irene Testa, segretario e tesoriere del Partito Radicale.