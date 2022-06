Berlusconi: «Gli arresti a Palermo? La solita giustizia politicizzata»

«Questi arresti di candidati un giorno o due prima delle elezioni, potevano anche aspettare due giorni dopo, questa è sempre la storia della giustizia politicizzata che non è morta». A dirlo è Silvio Berlusconi, che a margine del suo voto a Milano sui referendum rompe il silenzio elettorale e commenta gli arresti dei candidati di Fi e Fdi a Palermo.

I referendum «sono stati boicottati con il voto in un giorno solo, sono stati boicottati con il silenzio assoluto su molti giornali e sulle televisioni di Stato», dice il leader di Forza Italia sottolineando che «c’è una volontà precisa di mantenere le cose come stanno. E ci sono italiani che non vanno a votare e se ne stanno a casa». L’ex premier ha poi aggiunto che la «Legge Severino va affossata» e che «potevamo fare un passo avanti con questi referendum ma ho visto i sondaggi, dicono che non arriveremo al 30 per cento, questo lo sapevano quelli che ci hanno detto di votare in un giorno solo perché mai si è raggiunto il 50 per cento il primo giorno di voto. Quindi arriveremo così e questo sarà un ulteriore passo in avanti che non facciamo e resteremo nella situazione attuale. Siamo un popolo di masochisti».

Berlusconi: «Da presidente della Repubblica avrei chiamato Putin. Ora non mi risponde»

«La situazione in Ucraina? La giudico pericolosa – commenta Berlusconi – perché non vedo possibilità immediate di cessazione della guerra. Ho pensato che se io fossi stato Presidente della Repubblica avrei potuto trattare e ripetere quello che ho fatto nel 2008», quando «sono stato al telefono una settimana e poi la notte prima dell’invasione prevista perché il presidente della Georgia aveva mandato dei missili su dei villaggi di confine. Putin era stato forzato nell’operazione in Georgia. Lo tenni al telefono 5 ore. Eravamo molto amici e adesso ho fatto due telefonate all’inizio di questa operazione, ma non ho avuto risposte».

A proposito delle polemiche sul mancato viaggio di Salvini a Mosca, Berlusconi sostiene che siano «del tutto inutili e senza senso». «Del viaggio di Salvini in Russia se ne fa un caso quando non c’è nessun caso da fare, tutte queste discussioni sono fuori posto, era un viaggio teso a dare una mano alla pace. L’ambasciata russa era intervenuta perché con l’Aeroflot c’erano somme in più da pagare, ma Salvini quando lo ha saputo ha restituito i soldi. Il caso è un caso che non esiste».