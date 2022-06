L’ultima follia di Medvedev: «Odio gli occidentali, voglio farli sparire»

Arrivano nuovo durissime parole di Dmitri Medvedev contro gli occidentali. «Mi viene spesso chiesto perché i miei post sono così duri – ha scritto su Telegram l’ex presidente russo e attuale vicepresidente del Consiglio di sicurezza di Mosca – La risposta è che li odio. Sono bastardi e fanatici. Vogliono la morte per la Russia e finché sono vivo, farò di tutto per farli sparire».

Ucraina, polemiche tra Zelensky ed Ankara

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha rivelato che né lui, né il ministro degli esteri Kuleba erano stati invitato all’incontro dell’8 giugno ad Ankara in Turchia in cui si tratterà dell’esportazione del grano ucraino attraverso il Mar Nero. «Io non sono stato invitato e ad oggi non lo è stato neanche il ministro degli Esteri. Per noi è importante esportare il grano, che le navi siano scortate dalla flotta di un paese o dell’altro. Ne abbiamo parlato sia con la Turchia che con la Gran Bretagna – spiega – La Turchia sta cercando di individuare la modalità attraverso cui fornirci garanzie. Io credo che con questo intento si incontri con la Russia: ottenere da Mosca garanzie sulla sicurezza delle loro navi».

Guerra in Ucraina, parla Michel

La Russia in Ucraina «brandisce la violenza sessuale come arma di guerra. La violenza sessuale è un crimine di guerra, un crimine contro l’umanità». Lo dice il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel, intervenendo ieri sera a New York alla riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. La violenza sessuale, continua Michel, è «una tattica di tortura, di terrore e di repressione. Sono crimini, atti vergognosi in una guerra vergognosa. Devono essere esposti alla luce del sole e non devono restare impuniti», conclude.