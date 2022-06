Ucraina, Merkel rompe il silenzio: «Barbara guerra di aggressione della Russia»

E’ una «barbara guerra di aggressione» quella che il presidente russo Vladimir Putin ha scatenato contro l’Ucraina. Ne è convinta l’ex cancelliera tedesca Angela Merkel, che nel suo primo discorso pubblico a sei mesi dalla fine del suo incarico descrive come un «punto di svolta di grande portata» l’invasione russa dell’Ucraina. Merkel ha quindi definito il conflitto voluto dalla Russia come la «violazione più evidente del diritto internazionale» nella storia dell’Europa dalla fine della seconda guerra mondiale.

«La mia solidarietà va all’Ucraina, che è stata attaccata e saccheggiata dalla Russia», ha detto l’ex cancelliera in un incontro di sindacalisti a Berlino, sottolineando che non c’erano dubbi sul diritto all’autodifesa dell’Ucraina.

Zelensky: «La Russia controlla il 20% dell’Ucraina»

«La Russia occupa circa il 20 per cento dell’Ucraina». Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky intervenendo in collegamento video con il Parlamento del Lussemburgo e spiegando che «per gli ucraini che vivono in quei territori, ciò comporta condizioni di vita estremamente difficili. Mancanza di acqua, luce, gas, medicinali, ogni tipo di incertezza». Sostenendo che «la linea del fronte supera i mille chilometri», Zelensky ha detto che le truppe russe sono entrate in 3.620 insediamenti dell’Ucraina e che ”1.017 di questi sono già stati liberati. Altri 2.603 sono ancora da liberare».

Proseguono intanto i combattimenti a Severodonetsk, ma Mosca controlla circa l’80% della città. A confermarlo, dopo l’annuncio di Serhiy Hayday, capo dell’amministrazione regionale militare di Luhansk, è l’intelligence britannica. «La strada principale verso il centro di Sieverdonetsk rimane probabilmente sotto il controllo ucraino, ma la Russia continua a ottenere costanti vittorie locali, grazie a una forte concentrazione di artiglieria», si legge nell’ultimo rapporto del ministero della Difesa britannico. Un’avanzata che «non è senza costi per i russi» che hanno «subito perdite», spiega Londra. Riuscire ad attraversare il fiume Siverskyy Donets, che è una barriera naturale ai suoi assi di avanzamento, è «vitale per le forze russe» che si preparano a spostare l’attenzione su Donetsk.