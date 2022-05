Severodonetsk sotto assedio: “12mila civili intrappolati nella città”

Severodonetsk è già per un terzo russa, ma la resistenza ucraina continua e la città strategica nel cuore del Donbass, sotto assedio da settimane e dove ieri è stato ucciso un giovane giornalista francese di BFMTV, non è ancora interamente accerchiata. Secondo l’analisi dell’intelligence britannica, però, per ottenere «l’obiettivo politico» di «occupare l’intero territorio degli Oblast di Donersk e Lugansk», ora «la Russia dovrà assicurarsi altri target strategici impegnativi oltre a Severodonetsk, tra cui la città chiave di Kramatorsk e la strada principale M04 Dnipro-Donetsk». Ancora, spiegano gli 007 della Difesa del Regno Unito, «la cattura di Lyman da parte della Russia sostiene il suo sforzo operativo principale, che probabilmente rimane l’accerchiamento di Sieverodonetsk e la chiusura della sacca intorno alle forze ucraine nell’Oblast di Luhansk», anche se «le vie di accesso alla sacca rimangono probabilmente sotto il controllo ucraino».

«La Russia ha ottenuto maggiori successi locali rispetto all’inizio della campagna, ammassando forze e fuoco in un’area relativamente piccola. Questo costringe la Russia ad accettare rischi in altre zone del territorio occupato», è la spiegazione degli analisti britannici. Per quanto riguarda la situazione attuale, secondo l’Institute for the study of war le forze russe sono concentrate vicino aIzyum per rinnovare l’offensiva verso Slovyansk e Barvinkove ma con gli attacchi condotti finora non hanno ottenuto avanzamenti. Progressi graduali sono stati verso Slovyansk e probabilmente assalteranno la città stessa nelle prossime settimane. A Kharkiv, i russi puntano invece a impedire che una controffensiva ucraina raggiunga il confine con la regione russa di Belgorod. Quanto all’oblast di Kherson, in parte sotto controllo russo, il contrattacco ucraino ha ottenuto un effetto di disturbo ma non avanzamenti negli ultimi giorni; i russi cercano di superare il fiume Inhulets, affluente del Dnepr, per conquistare la testa di ponte ucrania sulla riva orientale, ma per ora senza successo. Intanto, da Kiev il ministero dell’Interno lancia l’allarme: neanche la capitale, nonostante la situazione apparentemente tranquilla dopo l’iniziale rinuncia dei russi a conquistarla, è esente da rischi e gli attacchi sono sempre possibili.

Severodonetsk sotto assedio: “12mila civili intrappolati nella città”

Circa 12mila civili sarebbero intrappolati a Severodonetsk, la città orientale ucraina dove sono incorso violenti combattimenti. «Temiamo che fino a 12mila civili siano rimasti intrappolati nel fuoco incrociato in città, con accesso insufficiente ad acqua, cibo, medicine o elettricità», ha dichiarato Jan Egeland dell’organizzazione umanitaria Norwegian Refugee Council (Nrc). Prima della guerra, nelle città gemelle di Severodonetsk e Lysychansk abitavano 380.000 persone. Severodonetsk, è stata devastata dai bombardamenti e l’artiglieria russi. Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, oltre i due terzi delle case sono stati distrutti. Lavorando in collaborazione con partner locali, l’Nrc ha distribuito fino alla settimana scorsa cibo e prodotti d’igiene ai civili rimasti. Ma l’intensificarsi dei combattimenti rende ora impossibile questa attività. I continui bombardamenti costringono i civili a nascondersi in rifugi e cantine, mentre ci sono sempre meno vie di fuga dalla città, dice Egeland. «Non possiamo salvare vite sotto una pioggia di granate», aggiunge.

Lavrov in Turchia l’8 giugno: “Si al passaggio del grano se Kiev sminerà le sue acque costiere”

Il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu ha annunciato che il suo omologo russo Segey Lavrov si recherà in Turchia l’8 giugno per discutere l’apertura di un corridoio di sicurezza nel Mar Nero per il trasporto del grano. Ne dà notizia l’agenzia turca Anadolu. «Se Kiev risolve il problema dello sminamento dei porti, la Marina russa garantirà il passaggio senza ostacoli delle navi con il grano nel Mediterraneo», ha affermato il ministro. « Quelle iniziative che ora stanno suonando sul tema della sicurezza alimentare dovrebbero essere decise tenendo conto del fatto che la parte russa ha garantito da tempo tutto ciò che dipende da noi», ha dichiarato Lavrov. A suo dire i Paesi occidentali hanno creato molti problemi, anche con la «soppressione delle catene logistiche e finanziarie» e dovrebbero «pensare seriamente a ciò che è più importante per loro», risolvendo la crisi garantendo passaggi specifici delle merci.

Kiev: uccisi 243 bambini dall’inizio della guerra

Sono 243 i bambini uccisi in Ucraina dal giorno dell’invasione russa del Paese, 446 i feriti. Lo rende noto l’ufficio del Procuratore generale ucraino, precisando che il maggior numero delle vittime si registra nelle regioni di Donetsk, Kiev, Kharkiv e Chernihiv. I bombardamenti di città e villaggi ucraini da parte delle forze armate russe – aggiunge la nota – hanno danneggiato 1.909 istituzioni educative, 180 delle quali sono andate completamente distrutte.