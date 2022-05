Colpi di pistola contro l’ingresso di uno studio legale a Nocera Inferiore

Un foro di proiettile è stato rinvenuto sullo stipite di un portone di ingresso di uno studio legale a Nocera Inferiore, nel Salernitano. Sul posto, è intervenuta la polizia e, per i rilievi, la scientifica. Da quanto si apprende, non è ancora noto quando sarebbe stato esploso il colpo. La scoperta è avvenuta ieri pomeriggio e immediatamente sono state allertate le forze dell’ordine.

Nello studio lavorano cinque avvocati, tre dei quali sono stati anche in anni passati assessori in tre Comuni dell’agro nocerino. Solidarietà e vicinanza viene espressa dal presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore e dalla Camera penale di Nocera Inferiore. La cittadina del Salernitano nelle scorse settimane è stata interessata da diversi atti intimidatori che hanno sollevato proteste di cittadini e la convocazione di un Comitato provinciale per la sicurezza e l’ordine pubblico.