Riuscirà Macron a sottrarre l’Ue dalla morsa Usa?

È l’unico leader europeo che, pur appoggiando senza esitazioni la resistenza ucraina e le sanzioni economiche per Mosca, ha contatti costanti con Vladimir Putin. L’unico che si è apertamente smarcato dalla linea muscolare di Nato Stati Uniti e Gran Bretagna. «Non si può ottenere la pace umiliando la Russia!», ha esclamato agli alleati per fermare l’escalation. Con il capo del Cremlino i rapporti sono «complicati» e le lunghe telefonate «molto faticose», come ammette lui stesso, ma il filo, sottilissimo, del dialogo non ha alcuna intenzione di tagliarlo come vorrebbero per contro Joe Biden e Boris Johnson.Con l’uscita di scena di Angela Merkel il francese Emmanuel Macron è diventato la guida indiscussa dell’Europa, la sua voce più autorevole, l’unica risicata alternativa a un’Unione cuscinetto degli interessi strategici anglo-americani da una parte e oggetto dei continui sabotaggi del gruppo Visegrad dall’altra. .Certo la Francia è con la Germania la “locomotiva” del Vecchio continente, ha una forza militare importante ed è una potenza nucleare, logico che in tempi di guerra conti molto di più di Paesi come l’Italia o la Spagna. Però in questa Parigi non sta coltivando il suo orticello nazionale, non sta provando a scavalcare gli alleati, si assume invee la responsabilità di parlare a nome degli europei, di provare a ritagliare uno spazio strategico e diplomatico indipendente. E Macron è il solo ad avere capacità di iniziativa e credibilità per portala avanti.