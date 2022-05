Grande parata militare a Mosca. Putin: «L’Occidente voleva attaccare il Donbass e la Crimea»

«Dalla Nato una minaccia inammissibile ai nostri confini». Così il presidente russo Vladimir Putin in occasione del 9 maggio, Giornata della grande vittoria in Russia in ricordo della fine della Seconda guerra mondiale. «La memoria della guerra non potrà mai scomparire», ha affermato ancora Putin nel breve discorso che ha tenuto sulla Piazza Rossa sottolineando «il trionfo del nostro popolo sovietico unico, la compattezza, l’eroismo straordinario al fronte e sulle retrovie. La giornata della vittoria è cara a tutti noi, non c’è famiglia in Russia che non sia stata toccata dalla guerra».

«Alla fine dello scorso anno l’Occidente stava apertamente preparando un attacco al Donbass e alla Crimea, a Kiev c’erano richieste di armi nucleari che creavano »una minaccia inaccettabile proprio al nostro confine« ha spiegato Vladimir Putin, nel suo discorso alla parata per il giorno della Vittoria nella Piazza Rossa a Mosca. «L’Occidente preparava una invasione di nostri territori», ha detto il presidente, che definito l’offensiva in Ucraina una »operazione preventiva, necessaria e giusta«. Il presidente russo ha poi ricordato di aver chiesto ai Paesi della Nato una accordo sulle garanzie di sicurezza, ma, ha lamentato, «non siamo stati ascoltati».

Putin ha ricordato che i sovietici durante la Grande guerra patriottica «hanno battuto il nemico nei pressi di Mosca, Kursk, Stalingrado, Minsk, Sebastopoli, Kharkiv, Leningrado». E, nel solco del messaggio della propaganda di Mosca, ha citato il secondo termine dell’equazione: «Anche voi oggi combattere per la nostra gente nel Donbass, per la sicurezza della nostra patria, della Russia». «Noi siamo fieri dei vincitori, siamo loro eredi», ha aggiunto congratulandosi con «compagni ufficiali e sottufficiali, compagni generali e ammiragli per il 77esimo anniversario della grande vittoria». Durante il discorso Putin ha chiesto un minuto di silenzio per i militari uccisi durante la Seconda guerra mondiale e per quelli nei combattimenti in corso nel Donbass.

Intanto a Kiev…

A Kiev oggi sarà una giornata di lavoro normale, non è stato neanche imposto il coprifuoco come si era pensato di fare in un primo momento. Sono anni ormai che in Ucraina il 9 maggio non si celebra più nulla, in quello che appare come un tentativo di cancellare il passato o di riscrivere la storia, secondo le accuse dei russi. «Nessuna parata e nessuna festa e questo in reazione al fatto che Mosca usa il 9 maggio come uno strumento di riaffermazione della propria potenza imperiale», spiegano le fonti.