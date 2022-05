Kiev: “Colpita fregata russa Makarov nel Mar Nero”. Mosca: “Impossibile celebrare il 9 maggio”

Nel 72esimo giorno di guerra in Ucraina, si registra il proseguimento dell’assalto di terra alla acciaieria Azovstal, «nonostante le dichiarazioni russe di volerla solo isolare». Come registra l’intelligence militare britannica, il «rinnovato sforzo russo di conquistare Azovstal e completare la cattura di Mariupol è legato probabilmente alle imminenti celebrazioni del 9 maggio, Giorno della Vittoria, e al desiderio di Putin di avere un successo simbolico in Ucraina». Questi sforzi, però, «sono avvenuti con un costo per la Russia a livello di personale militare, equipaggiamento e munizioni: mentre alla Azovstal prosegue la resistenza ucraina, le perdite russe continueranno ad aumentare e a frustrare i piani operativi nel Donbass meridionale».

L’esercito russo aveva annunciato un cessate il fuoco di tre giorni a partire da giovedì alla Azovstal, dove le forze ucraine sono alle prese con una strenua resistenza. Il comandante del Battaglione Azov, che difende l’impianto, ha affermato invece che «proseguono pesanti sanguinosi combattimenti», accusando la Russia di violare la sua promessa di cessate il fuoco. Il presidente Vladimir Putin ha affermato che l’esercito russo è «ancora pronto» a offrire un passaggio sicuro ai civili intrappolati nell’acciaieria. «Per quanto riguarda i militanti rimasti ad Azovstal, le autorità di Kiev devono dare loro l’ordine di deporre le armi», ha ammonito il leader del Cremlino. Oggi è prevista la ripresa delle evacuazioni, la terza operazione in questo senso organizzata in una settimana dall’Onu con la collaborazione della Croce Rossa Internazionale. Secondo Kiev, finora sono stati evacuati 500civili. Il sindaco di Mariupol stima che dentro l’acciaieria restano ancora circa 200 civili.

Kiev: “Colpita fregata russa Makarov nel Mar Nero”

Una nave da guerra russa “Admiral Makarov” è in fiamme nel Mar Nero, vicino all’isola di Zmiiny al largo della costa di Odessa. Lo rende noto lo Stato Maggiore dell’esercito di Kiev spiegando che sono in corso operazioni di soccorso con l’utilizzo di numerosi aerei e imbarcazioni. A essere colpita è la fregata più moderna della flotta dell’Ammiraglio Grigorovich, la nave da guerra più importante della flotta russa del Mar Nero dopo la Moskva. Però il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha riferito che «la Russia non ha informazioni riguardo al presunto attacco a una nave da guerra russa nel Mar Nero». In precedenza i media ucraini hanno riferito che una fregata russa Petrel 11356R stava bruciando vicino all’isola dei serpenti.

Mosca: “Impossibile celebrare il 9 maggio”

Oggi «è impossibile per ovvie ragioniorganizzare celebrazioni» per il 9 maggio nella città ucraina di Mariupol quando la Russia celebra la Giornata della Vittoria. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, secondo quanto riporta l’agenzia Tass. «Ci saranno certamente russi e molti altri il 9maggio, ma – ha affermato – non ho informazioni su una delegazione ufficiale».

Mariupol, “missili russi durante l’evacuazione dall’acciaieria Azovstal”

Il battaglione Azov, asserragliato nell’acciaieria Azovstal di Mariupol, ha accusato le truppe russe di aver lanciato un missile contro un suo veicolo nell’ambito dell’operazione di evacuazione dei civili, uccidendo un soldato. «Durante il cessate il fuoco sul territorio di Azovstal, un veicolo è stato colpito da un missile anticarro lanciato dai russi. Questo veicolo si dirigeva verso alcuni civili per evacuarli dal complesso» siderurgico, ha scritto su Telegram il battaglione precisando che «un combattente è stato ucciso e altri sei sono rimasti feriti».