L’appello di Madonna al Papa: «Parliamo delle mie scomuniche»

L’icona della musica statunitense Madonna vuole incontrare Papa Francesco, per «discutere di questioni importanti». La popstar affida a Twitter la richiesta di un appuntamento con il Santo Padre. «Ciao Papa Francesco – scrive taggando l’account Pontifex -. Sono una brava cattolica, lo giuro! Cioè, non giuro! Non mi confesso da decenni. È possibile organizzare un incontro prima o poi per discutere di questioni importanti? Sono stata scomunicata tre volte. Non è giusto».

Hello @Pontifex Francis —I’m a good Catholic. I Swear! I mean I don’t Swear! Its been a few decades since my last confession. Would it be possible to meet up one day to discuss some important matters ?

I’ve been ex communicated 3 times. It doesn’t seem fair. Sincerely Madonna — Madonna (@Madonna) May 5, 2022

Non è la prima volta che Louise Veronica Ciccone, in arte Madonna, esprime il suo desiderio di voler incontrare Bergoglio. Nel 2015, durante un’intervista in Italia a Radio 102.5 disse: «Certo che vorrei incontrare il Papa, anche se mi hanno scomunicata. Che Dio lo benedica, lo saluto tanto. Dobbiamo incontrarci. Un piatto di pasta, una bottiglia di vino buono. Ho una chance? Non scherzo, mi hanno scomunicata per ciò di cui parlo», riferendosi agli attriti con la Chiesa avuti in passato, a cominciare dalla scelta del nome al video “Like a prayer”, che scatenò molte polemiche per l’uso dell’iconografia cattolica, come stimmate e croci in fiamme, mescolata alle immagini di un sogno di fare l’amore con un santo.