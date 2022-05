Sanzioni Ue alla Russia: non c’è l’accordo. Mosca viola lo spazio aereo della Finlandia

Situazione confusa a Mariupol, dove le forze russe stanno scatenando una pioggia di fuoco sull’acciaieria Azovstal, dove sono trincerati gli ultimi difensori della città portuale. Fonti ucraine hanno riferito che i russi hanno fatto irruzione nello stabilimento ma il Cremlino ha smentito. Zvesda, il canale del ministero della Difesa di Mosca, ha comunicato che Azovstal sta venendo colpita con obici e lanciarazzi con l’obiettivo di rendere «incapaci di uscire dalle catacombe» i circa duemila tra marine e combattenti del reggimento Azov che ancora resistono nei tunnel sotterranei della struttura. «Ci sono pesanti combattimenti ad Azovstal, abbiamo perso i contatti con i ragazzi. Non possiamo sapere che cosa sta succedendo e se siano al sicuro o meno», ha dichiarato alla televisione ucraina il sindaco di Mariupol, Vadym Boichenko, secondo il quale nell’acciaieria ci sono ancora centinaia di civili, tra cui trenta minori, che non sono ancora stati evacuati. Le autorità di Kiev hanno affermato che è in corso da ieri un «potente assalto» alla fabbrica con il supporto di «veicoli corazzati, carri armati, con tentativi di sbarco di truppe, con l’aiuto di barche e un gran numero di elementi di fanteria». Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha spiegato che lo scopo dell’attacco è impedire ai difensori di raggiungere le postazioni di tiro.

Mosca viola lo spazio aereo della Finlandia

Un elicottero militare russo avrebbe violato lo spazio aereo della Finlandia. Lo riferisce Yle, la radiotelevisione di Stato finlandese che cita il ministero della Difesa finlandese. La violazione dello spazio aereo da parte di unMi-17 sarebbe accaduta oggi lungo il confine orientale della Finlandia tra le città di Kesälahti e Parikkala intorno alle 10.40. L’ aereo ha volato per una distanza di 4-4,5 km in territorio finlandese, ha sottolineato il ministero. Le autorità finlandesi hanno aperto un’indagine preliminare sull’incidente. «Questa è la seconda violazione dello spazio aereo commessa da un velivolo russo quest’anno», ha detto il capo delle comunicazioni del ministero, Kristian Vakkuri. La precedente violazione dello spazio aereo è avvenuta l’8 aprile scorso e ha coinvolto un aereo passeggeri di proprietà statale russa. Le città di Kesälahti e Parikkala si trovano entrambe a circa 10 km a ovest del confine della Finlandia con la Russia.

L’Ue rinvia le sanzioni alla Russia: non c’è l’accordo

Gli Stati membri dell’ Ue hanno chiesto più tempo per esaminare il sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina proposto dalla Commissione Europea. Il Coreper convocato per discuterne, a quanto si apprende, si è concluso da poco: il pacchetto, presentato nelle sue grandi linee da Ursula von der Leyen, è stato diffuso alle capitali solo questa notte, a mezzanotte, quindi occorrerà più tempo per esaminarlo. Al momento laparte finanziaria e la lista dei soggetti sanzionati non sembrerebbero suscitare particolari riserve tra gli Stati membri. Nell’elenco dei sanzionati figura anche il capo della Chiesa ortodossa russa, il patriarca Kirill.