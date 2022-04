Tragedia sul set di Rust, ecco il filmato di Alec Baldwin che punta la pistola

L’ufficio dello sceriffo della contea di Santa Fe ha diffuso un video in cui si vede l’attore Alec Baldwin puntare la pistola verso la macchina da presa poche ore prima che la direttrice della fotografia Halyna Hutchins venisse uccisa a colpi di arma da fuoco sul set di Rust. Un altro video mostra l’attore seduto nell’ufficio dello sceriffo per essere interrogato, nel momento in cui gli viene data notizia che Hutchins è morta.

The Santa Fe County Sheriff’s Office has released evidence related to the deadly shooting on “Rust” movie set in New Mexico last year. Included is this clip of the scene where the film’s cinematographer was killed by a gun in Alec Baldwin’s hands pic.twitter.com/enNq4sJLo7 — J.D. Miles (@jdmiles11) April 25, 2022

Baldwin ha sempre sostenuto di non aver premuto il grilletto della pistola che ha ucciso Hutchins e di non avere idea di come un proiettile vero fosse arrivato sul set. Le immagini rilasciate dalla polizia, e raccolte nell’ambito dell’indagine sull’incidente mortale avvenuto il 21 ottobre 2021 durante le riprese a Santa Fe, in New Mexico, mostrano i primi soccorsi alla donna e gli interrogatori fatti dalla polizia, anche al divo hollywoodiano. Nell’indagine è finito anche un filmato di prova registrato sul set con Baldwin in costume mentre si esercita in una manovra rapida con una pistola. Il giorno dell’incidente l’attore si trovava all’interno di una piccola chiesa quando, puntando l’arma contro la direttrice della fotografia, ha provocato la morte di quest’ultima e il ferimento del regista Joel Souza.