Mattarella rende omaggio all’Altare della Patria. Draghi: «Gratitudine per chi lottò per la pace e per la libertà dell’Italia»

In occasione del 77° anniversario della Liberazione, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, prima di recarsi ad Acerra, ha reso omaggio al Monumento del Milite Ignoto all’Altare della Patria. Il Capo dello Stato, accompagnato dal Ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, e dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, Giuseppe Cavo Dragone, ha passato in rassegna il reparto d’onore schierato con Bandiera e banda. Ha quindi deposto una corona d’alloro sulla Tomba del Milite Ignoto. Presenti le più alte cariche dello Stato, i Vertici militari e autorità locali.

Mattarella ad Acerra, ecco chi partecipa alla manifestazione

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato ad Acerra (Napoli) per le celebrazioni del 77° anniversario della Liberazione. Al suo arrivo al Castello dei Conti, Mattarella è stato accolto dai ministri degli Esteri Luigi Di Maio e per il Sud Mara Carfagna, dal sindaco Raffaele Lettieri, dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, dal sindaco della Città metropolitana di Napoli Gaetano Manfredi e dal sottosegretario Enzo Amendola.

Il capo dello Stato ha deposto una corona di alloro ai piedi del monumento che ricorda le 88 vittime dell’eccidio di Acerra, compiuto dai soldati nazisti nei primi giorni dell’ottobre del 1943. Dopo questo momento, il presidente della Repubblica ha raggiunto il Castello dei Conti per la cerimonia con le autorità. Lungo il percorso, i tanti cittadini in strada gli hanno tributato decine di applausi.

Festa della Liberazione, le parole del premier Mario Draghi

«Il 25 aprile è il giorno della gratitudine verso chi ha lottato per la pace e per la libertà dell’Italia dalla dittatura del nazifascismo. La generosità, il coraggio, il patriottismo dei partigiani e di tutta la Resistenza sono valori vivi, forti, attuali. Oggi celebriamo la memoria della lotta e degli ideali della Resistenza su cui la nostra pace è stata costruita. A tutti gli italiani, buona festa della Liberazione». Lo afferma il presidente del Consiglio, Mario Draghi.

Mattarella ad Acerra, polemiche nel Movimento Cinque Stelle

La celebrazione del 25 aprile con il Capo dello Stato ad Acerra si trasforma in una occasione di scontro dentro il M5s. Ieri la consigliera pentastellata di Acerra, Carmela Auriemma aveva pubblicamente protestato lamentando la «totale mancanza di informazioni» da parte del sindaco Raffaele Lettieri, sulla visita in programma del Presidente della Repubblica in occasione del 77esimo anniversario della Liberazione. E per protestare era stata addirittura scomodata la stessa Resistenza: «Ad Acerra siamo “resistenza” nelle istituzioni». Cosa che ha provocato irritazione tra gli eletti in Parlamento: «Non si facciano polemiche politiche anche in occasione della visita di Mattarella ad Acerra per il 25 aprile ed evitiamo di utilizzare impropriamente il termine Resistenza» protestano infatti alcune fonti parlamentari del Movimento.