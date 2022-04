Non favorì il clan dei Casalesi, assolto l’ex senatore Tommaso Barbato

La terza sezione di Corte d’Appello di Napoli ha assolto in maniera definitiva l’ex senatore Tommaso Barbato per il reato di concorso esterno per aver fatto parte del clan dei Casalesi. Era stata già la Corte di Cassazione ad annullare le altre due sentenze del Tribunale di Napoli Nord e dalla I Sezione Penale della Corte di Appello di Napoli dove Barbato era stato condannato.

La Suprema Corte però aveva ravvisato nelle due sentenze di violazioni di legge ed errori nella valutazione delle prove rinviando ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli il nuovo giudizio di merito. Oggi la sentenza definitiva di assoluzione. L’ex senatore è stato assistito nella lunga vicenda processuale dagli avvocati Francesco Picca e Claudio Botti.