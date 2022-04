Putin vieta l’ingresso in Russia a Boris Johnson

Mosca ha annunciato il divieto di ingresso in Russia al primo ministro britannico, Boris Johnson e ad altri esponenti del suo governo, tra cui il vice primo Ministro e ministro della Giustizia, Dominic Raab, i ministri degli Esteri e della Difesa, Elizabeth Truss e Ben Wallace. Divieto di ingresso in Russia anche per l’ex premier, Theresa May. «Questo passo – si legge in una nota del ministero degli Esteri russo – è stato compiuto in risposta alla sfrenata campagna informativa e politica di Londra volta a isolare la Russia a livello internazionale e a creare condizioni per strangolare la nostra economia». E nel prossimo futuro, la Russia amplierà nuovamente l’elenco con politici e parlamentari britannici che «contribuiscono a fomentare l’isteria anti-russa».

L’iniziativa arriva in risposta «alle azioni ostili senza precedenti del governo britannico, espresse, in particolare, nell’imposizione di sanzioni contro alti funzionari della Federazione Russa».

E secondo quanto riporta il Times, citando fonti dell’esercito ucraino, forze speciali britanniche si sarebbero recate a Kiev nelle ultime due settimane per addestrare i militari ucraini nell’impiego di alcuni tipi di armi forniti da Londra, in particolare i razzi anti-carro Nlaw.