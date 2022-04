Cassazione: dare del “bimbominkia” sui social è diffamazione aggravata

Offendere qualcuno sui social dandogli del “bimbominkia” è diffamazione aggravata. A stabilirlo è la Corte di Cassazione, che si è pronunciata sul caso di Enrico Rizzi, animalista trapanese, che aveva sporto querela contro un’amica dell’allora presidente del consiglio regionale del Trentino Diego Moltrer, che così lo aveva appellato su Facebook.

Rizzi a sua volta era stato condannato per aver insultato Moltrer dopo la cattura dell’orsa Daniza nel 2014, e per questo motivo un’amica del politico lo aveva definito “bimbominkia” in un gruppo su Facebook con oltre 2mila iscritti. Circostanza che, dato il pubblico di riferimento, aumenta la portata offensiva dell’epiteto che secondo i giudici definisce una “persona con un quoziente intellettivo limitato”. Secondo la Corte, inoltre, il termine non rientra nel diritto di critica perché supera il requisito della “continenza”. L’uso del termine, tratto dal linguaggio gergale dei più giovani diventa quindi reato.

Secondo Wikipedia, bimbominkia “indica un utente, spesso adolescente, di scarsa cultura e capacità linguistica. Si esprime con un linguaggio basato su errori sintattici e grammaticali, colmo di anglicismi spiccioli, frasi abbreviate da acronimi e decorate da emoticon e altri simboli virtuali. Si è inoltre soliti identificare come bimbominkia una persona dal carattere infantile, autoreferenziale, arrogante, eccessivamente attaccata alla tecnologia e abituata a pubblicare numerosi selfie sulle reti sociali”. Mentre per il l vocabolario Treccani, “nel gergo della Rete, giovane utente dei siti di relazione sociale che si caratterizza, spesso in un quadro di precaria competenza linguistica e scarso spessore culturale, per un uso marcato di elementi tipici della scrittura enfatica, espressiva e ludica. Il neologismo è di sicuro impatto: “bimbominkia”. L’effetto è garantito, sarà la k a catturare o il sostantivo infantile abbinato alla parolaccia, ma la parola è difficile da dimenticare”.