Mosca, un attivista russo mette in scena la strage di Bucha

Un attivista russo si è sdraiato per terra in quattro diversi punti del centro di Mosca, con il viso rivolto a terra e le mani legate dietro la schiena, per protestare contro le atrocità commesse dalle forze militari russe a Bucha. Le immagini della protesta rilanciate dalla Bbc sono state diffuse dal sito di notizie indipendente russo Holod. media, i cui giornalisti finiti nel mirino delle autorità russe hanno lasciato il Paese, pur continuando a pubblicare notizie.

Акция «Буча-Москва» 1. Александровский сад

2. Мост у Храма Христа Спасителя

3. Никольская улица

4. Старый Арбат pic.twitter.com/pfbtWvSMPi — Холод (@holodmedia) April 4, 2022