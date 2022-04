Guerra in Ucraina, morto nel Donbass un miliziano di Portogruaro

Un miliziano italiano, Edy Ongaro, è morto nel Donbass, in Ucraina, dove era giunto nel 2015 per combattere a fianco dei filorussi contro Kiev. A dare la notizia la pagina Facebook “Collettivo Stella Rossa – Nordest”. A uccidere l’uomo, che aveva 46 anni ed era originario di Portogruaro in provincia di Venezia, sarebbe stata una bomba a mano.

Ucraina, i militari di Zelensky colpiscono un deposito di petrolio

Il governatore russo di Belgorod ha accusato le forze ucraine di aver attaccato un deposito di petrolio. Vyacheslav Gladkov ha detto sul suo canale Telegram che un raid aereo condotto da due elicotteri ucraini ha colpito il deposito, provocando un incendio. Belgorod si trova appena a nord del confine con l’Ucraina.

Guerra in Ucraina, il fronte armato si sposta nel Donbass

L’Ucraina assiste ad un «ammasso di forze russe per nuovi attacchi nel Donbass e ci stiamo preparando per questo». Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in nuovo video diffuso nella notte, assicurando che gli ucraini «non cederanno niente e combatteremo per ogni centimetro del nostro territorio, per ogni cittadino».