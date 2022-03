Ucraina: sale a 145 il numero dei bambini uccisi dall’inizio della guerra

Sono 145 i bambini uccisi e 222 quelli feriti dall’inizio della guerra in Ucraina. Lo ha reso noto l’ufficio del procuratore generale ucraino, la maggior parte dei quali nella regione di Kiev. 790 sono gli istituti scolastici danneggiati a causa di bombardamenti, 75 dei quali completamente distrutti. Questi dati non sono definitivi – precisa un comunicato – dal momento che non vi è alcuna possibilità di ispezionare i luoghi di bombardamento nelle aree di ostilità attive e nei territori temporaneamente occupati.

Guerra in Ucraina, militari russi in Bielorussia “per riorganizzarsi e rifornirsi”

Le forze russe stanno rientrando in Bielorussia e in Russia per «riorganizzarsi e rifornirsi» dopo le pesanti perdite subite in Ucraina. Lo riferisce il ministero della Difesa britannico dopo che Mosca aveva annunciato di voler ridurre «notevolmente» le operazioni militari vicino a Mosca. «Le forze russe hanno subito perdite pesanti e sono state costrette a tornate in Bielorussia e in Russia per riorganizzarsi e rifornirsi», si legge in una nota del ministero della Difesa britannico. «La Russia continuerà a compensare la propria capacità di manovra sul campo con massicci raid di artiglieria e missilistici», ha aggiunto. Inoltre «la dichiarazione della Russia di voler concentrare la sua offensiva a Donetsk e a Luhansk suona come una ammissione tattica».