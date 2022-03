Sotto le bombe spiragli di pace. Nuovi negoziati Mosca-Kiev in vista

Nonostante le bombe e le tante vittime, non si è chiuso il canale diplomatico tra Mosca e Kiev. Anzi, nel giorno in cui i russi attaccano una base militare vicino Leopoli e uccidono a Irpin un giornalista americano, qualche spiraglio di tregua sembra aprirsi. Almeno secondo dichiarato da uno dei negoziatori russi, Leonid Slutsky, convinto che sarebbero stati fatti dei «progressi sostanziali» da parte delle due delegazioni a confronto. «Presto» le parti potrebbero riuscire a raggiungere una posizione comune, ha detto il diplomatico citato dall’agenzia Sputnik. Uno scenario confermato in qualche modo anche da Mykailo Podolyak, consigliere del presidente Zelensky e negoziatore per Kiev, che ha spiegato che «ci sono varie proposte sul tavolo dei negoziati ora. Comprese quelle sull’accordo politico e, soprattutto, sull’accordo militare. Intendo il cessate il fuoco, la formula del cessate il fuoco e il ritiro delle truppe. Tutto ciò viene elaborato dai gruppi di lavoro», ha detto. «Non appena saranno sviluppato il formato giuridico, sarà programmato un incontro: il quarto round di colloqui. Questo è possibile domani, dopodomani (14-15 marzo)», ha annunciato.

Nei negoziati con la Russia, ha specificato poi Podoliak «non rinunceremo a nessuna posizione». Ma la Russia, a suo parere, ha cambiato atteggiamento, «non pone ultimatum, ascolta attentamente le nostre proposte. Vedo che c’è comprensione da parte sua, c’è un dialogo».

Anche dagli Stati Uniti, dove l’insofferenza nei confronti di Mosca cresce soprattutto dopo l’uccisione di un giornalista americano e l’attacco a una base militare lontana solo 25 chilometri dal confine Nato della Polonia, confermano la presenza di spiragli. «La Russia mostra segni di volersi impegnare in negoziati concreti sull’Ucraina, anche se Mosca al momento sta creando distruzione ai confini», ha detto la vice segretaria di Stato Usa Wendy Sherman in un’intervista a Fox News Sunday. «Gli Usa stanno mettendo sotto forte pressione il presidente Putin per cercare di trovare un’intesa sul cessate-il-fuoco. Questa pressione sta iniziando ad avere i suoi effetti».