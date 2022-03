Oltre un milione e mezzo di persone è in fuga dall'Ucraina, di cui la maggior parte donne e bambini. Molti si rifugiano nei paesi vicini, altri trovano riparo dai parenti in Europa grazie al ricongiungimento familiare. Il punto con Andrea Pecoraro, legale del Team protection dell'Agenzia Onu per i rifugiati UNHCR