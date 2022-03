La polizia russa ferma i dissidenti e benedice i cortei pro Putin

Pubblichiamo di seguito il reportage del quotidiano “Novaya gazeta”, a firma di Valeria Fedorenko

«Buon divertimento, miei cari…» – dice un ragazzo che ha partecipato alla festa di Carnevale nella piazza centrale di Vladivostok. A cento metri dal monumento ai combattenti sovietici – una manifestazione non autorizzata. Ci sono un centinaio di persone. Attorno al monumento i poliziotti antisommossa in elmo e armatura: «disperdetevi o ne pagherete le conseguenze!», tuonano. dopo pochi minuti i primi arresti, i dimostranti vengono stipati nei camion della polizia e portati al commissariato n. 1, dove trascorreranno diverse ore di “piacevole passatempo”. La polizia porta via prima chi si fa notare di più.

Accanto al corteo spuntano alcuni provocatori: un uomo e una donna che gridano ai manifestanti: «Bastardi!». Alcuni gli rispondono ma a quel punto compare la polizia e la coppia svanisce all’improvviso.Alla fermata dell’autobus c’è una macchina. Più vicino all’edificio del governo di Primorye – due autobus municipali blu, in cui è seduta la polizia. La pratica di utilizzare i trasporti pubblici in occasione di manifestazioni di protesta non autorizzate non è nuova – ad esempio, l’anno scorso alle manifestazioni a sostegno di Navalny.

Non ci sono dati ufficiali del Ministero degli Affari Interni, del governo di Primorye e di altre autorità sul numero totale di arresti. I manifestanti sulla piazza si disperdono rapidamente, il loro posto sul piedistallo del monumento viene preso dalla Guardia Nazionale. Due ragazze e un ragazzo finalmente ci offrono la marmellata. Il ragazzo indossa pantaloni dipinti con “Pacifics” e citazioni di Letov. Un’ora dopo, alle 15:00, il secondo raduno. Nel parco Pokrovsky di Vladivostok, in un appezzamento vicino al monumento a Pietro e Fevronia. In precedenza, qui si trovava il Cimitero dell’Intercessione ora un tempio e un grande parco commemorativo. È possibile scrivere di questo raduno senza alcuna censura, perché è a sostegno dell’attacco della Russia in Ucraina. O, per dirla con le parole dell’account Instagram ufficiale del governatore del Primorsky Krai Oleg Kozhemyako: a sostegno del «nostro presidente Vladimir Putin e dei nostri militari, che ora ci stanno proteggendo dal fascismo».

È uno strano corteo: non ci sono quasi forze di sicurezza qui, perché inutili. Ma ci sono le bandiere della Russia, dell’URSS, di tutti i partiti governativi, del Movimento di Liberazione Nazionale (NOM), di organizzazioni e movimenti pubblici filogovernativi. Hanno persino portato copie dello stendardo della Vittoria, la bandiera d’assalto della 150a divisione di fucili di Idritsa, quella che fu issata sul Reichstag. Centinaia di persone cantano slogan, tengono striscioni e manifesti. Sui vestiti i nastri di San Giorgio e adesivi prestampati con la lettera Z. Il membro dei NOD, circondato da donne, tiene in mano un grande poster con Putin. La maggior parte dei presenti la conosciamo personalmente o l’abbiamo già vista in occasione di eventi ufficiali.

Il presentatore, il microfono, gli altoparlanti, gli adesivi, i poster stampati, la sceneggiatura: il pensiero sedizioso si insinua in quanto questo “raduno al richiamo dell’anima” è messo in scena magnificamente. Dal palco parlano i veterani, i deputati, i membri del partito di Putin. Si sente parlare di fascisti, di terroristi. Nelle manifestazioni pro-Putin ci sono elementi molto interessanti. Dal 18 marzo 2020, il decreto “anti-covid” del governatore raccomandava di astenersi da eventi pubblici: era il dipartimento delle politiche interne aveva vietato le manifestazioni dell’opposizione. Quasi tutti i partecipanti non portano mascherine, non c’è alcun obbligo di distanza sociale anche se sono oltre mille i casi quotidiani di covid nella regione.

Alle 16:00 si rientra nella piazza centrale. Qui, dicono, dovrebbe esserci qualche altro raduno, ma non c’è quasi nessuno. I giovani che camminano in due o tre o seduti in silenzio su una panchina vengono avvicinati da agenti di polizia che controllano i documenti – dettano dati a qualcuno al telefono. Vicino al monumento ci sono diversi uomini con le bandiere delle Forze Aviotrasportate e dell’intelligence militare, uno di loro indossa un cappello di astrakan. Siamo interessati a sapere perché sostengono la politica russa in Ucraina. Supporto, ovviamente.- E cosa ne pensi, – chiedo, – quando è stato necessario annettere il Donbass alla Russia?«Il Donbass doveva essere annesso otto ani fa, Nel 2014» spiega il giovane. I venditori di bandiere e palloncini ne sono andati. Parte un carro trainato da un cavallo triste. Un uomo bonario tiene in mano due colombe bianche, questi sono simboli di pace. I piccioni non volano lontano. Puoi fare una foto con loro ma in cambio devi dargli dei soldi.